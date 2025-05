Cecilia Galliano confronta a periodista y la acusa de andar con un hombre casado

Cecilia Galliano causó un zafarrancho en un encuentro con los medios de comunicación tras varias ocasiones en las que ha sido cuestionada por andar con un actor casado.

Tras el escándalo que causó la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva, Cecilia fue señalada como la tercera en discordia, pues el momento en que se dio la ruptura, la argentina participaba en una obra de teatro con Gabriel.

Incluso Kadri Pararazzi aseguró que Gabriel durmió en casa de ella mientras se separaba de Irina.

Ahora la historia tuvo un nuevo capítulo en el que se vio involucrada una reportera de espectáculos.

Cecilia Galliano acusa a periodista de andar con un hombre casado

En un video que fue viralizado en las redes sociales se observa a Cecilia responder a la defensiva y decirle a una reportera que sus preguntas no la intimidan.

“No me estabas asustando con tus preguntas, porque yo te podría decir algo de tu vida. Yo te podría decir: ‘Tú no eres simpática porque sales con un camarógrafo casado’”, respondió Cecilia, enojada.

Y agregó: “¿Me explicó? Eso yo no te lo vengo a decir" declaró y reprochó a la comunicadora sus preguntas.

La ex de Gabriel continuó su reclamo diciendo que ella conoce la vida de todos los reporteros de espectáculos y advirtió que la agresión de la reportera no estuvo padre.

“Ojalá que puedan pasar el mensaje”, recomendó.