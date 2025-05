Ganadora de un Emmy y actriz de ‘Friends’ enfrenta la esclerosis múltiple

‘Friends’ es una de las series más exitosas de la televisión estadounidense y continúa conquistando a nuevas generaciones con su humor característico y temáticas universales.

Protagonizada por Jennifer Aniston como Rachel Green, Courteney Cox como Monica Geller, Lisa Kudrow como Phoebe Buffay, Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, Matthew Perry como Chandler Bing y David Schwimmer como Ross Geller, la serie se ha mantenido vigente como un ícono cultural a nivel internacional.

A lo largo de sus temporadas, numerosas celebridades participaron como estrellas invitadas en distintos episodios, incluyendo a Christina Applegate en “The One with Rachel’s Other Sister”, donde interpretó a Amy Green, la hermana de Rachel. Aunque su aparición fue breve, su papel dejó una fuerte impresión en los fans y la crítica.

Gracias a esa interpretación, Applegate ganó un premio Emmy en 2004, consolidando su trayectoria en la televisión estadounidense. Sin embargo, su vida personal y salud se han visto marcadas por momentos difíciles en años recientes.

Christina Applegate revela cómo ha vivido con enfermedad autoinmune

Durante una entrevista reciente en el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend, Christina Applegate reveló que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que ha afectado drásticamente su calidad de vida.“Ya no salgo de mi casa”, expresó con desánimo, describiendo lo complejo que ha sido adaptarse a su nueva realidad.

La actriz comentó que algunas preguntas que recibe la han herido profundamente, ya que muchas personas parecen responsabilizarla por sus condiciones médicas.Recordó que en 2008 fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa temprana, y compartió: “Cuando les digo que también tuve cáncer de mama la gente responde ‘Oh, debiste haber hecho algo muy malo para merecer eso’.”

Applegate reconoció que en algún momento creyó en ese estigma, pero ahora lo rechaza firmemente: “¿Cómo diablos alguien puede pensar que hice algo para merecer estas enfermedades?”, se preguntó.

Enfrentando el cáncer, la actriz optó por someterse a una doble mastectomía, una decisión médica que, según dijo, le salvó la vida y le permitió superar esa etapa devastadora.