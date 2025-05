Joy Huerta hace historia al ser la primera compositora mexicana nominada al premio Tony.

Joy Huerta es una cantante y compositora mexicana de 38 años de edad, quien junto a su hermano Jesse Huerta conforman uno de los duetos musicales más conocidos en América “Jesse&Joy”.

Ella debutó como compositora en la Obra Musical de nombre Real Women Have Curves (Las mujeres reales tienen curvas), siendo la primera mujer mexicana en componer canciones para un musical de Broadway junto a Benjamín Vélez.

En entrevista para el sitio Broadway.com la compositora declaró “Dios mío es increíble decirlo en voz alta” este es mi debut en Broadway, aún no me lo puedo creer, estoy muy emocionada y a la vez honrada, debo decir que es un sueño que no sabía que tenía hasta que sabes que eres parte de él, es una bella historia poderosa con la cual muchos se pueden identificar por la sororidad, para ella es maravilloso crear música para algo tan especial para la plataforma más importante del Mundo del Teatro que es Broadway.

Joy Huerta hace historia al ser la primera compositora mexicana nominada al Tony

El musical se estrenó el pasado 27 de abril, del año en curso en el teatro de Nueva York James Earl Jones y cuenta con la actuación protagónica de la también mexicana Florencia Cuenca, la cual trabajó desde muy pequeña de la mano de su papá el famoso actor y comediante ya fallecido Enrique Cuenca, conocido como el Polivoz por el icónico programa de los años setentas.

Esta obra se basa en la película del 2002 del mismo nombre escrita por Josefina López y protagonizada por la actriz América Ferrer.

Es una historia que se remonta a la década de los ochentas y retrata la vida de una familia de inmigrantes mexicanos radicados en los Ángeles, California.

El pasado 1 de mayo se anunciaron los nominados a los Tony, los cuales premian a lo mejor del teatro en Estados Unidos y en los que la cantante de Jesse & Joy competirá por un premio.