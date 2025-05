Mi piel oculta: documental mexicano que confronta la gordofobia y la masculinidad tóxica

El documental Mi piel oculta, dirigido por los mexicanos Guadalupe Sánchez y Pablo Delgado, llegará a salas de cine este 9 de mayo. Con una duración de 92 minutos, la cinta retrata la vida de cuatro mujeres y un joven trans que viven y experimentan sus cuerpos de formas distintas, abordando el cuerpo como ente político, social y transformador.

La película —producida por Cinestéreo— utiliza la entrevista como herramienta de investigación y diálogo para explorar la corporalidad, sus posibilidades y sus aprendizajes. Las historias que conforman el documental invitan a la aceptación y a la normalización de la diversidad corporal.

Mi piel oculta va más allá de lo evidente. Al hurgar en las memorias corporales de sus protagonistas, surgen temas como la violencia, la sororidad, lo femenino y lo masculino, y se confronta al espectador con aquello que ha sido catalogado como “normal”.

“Son cinco personas con historias muy diversas y, como tú dices, todos tenemos alguna historia propia o cercana que se relaciona con lo que ellas y él comparten. Son relatos íntimos, donde se habla del pasado, del presente y de algunas expectativas. Surgen temas duros, pero también hay mucho humor. Hablamos de la gordofobia, del feminismo en tensión con la masculinidad, de relaciones tóxicas, de enfermedad, del arte, del cuerpo como instrumento, y del rechazo a lo ‘normal’. Cada uno de estos relatos nos confronta y nos lleva a la reflexión”, comentó la codirectora Guadalupe Sánchez.

Pablo Delgado, codirector del proyecto, explicó cómo llegaron a las historias:

“Lupita, desde una formación autodidacta como directora —pues su camino viene más del diseño, la ilustración y la animación— se permitió un enfoque menos académico y más libre. Así conoció a los personajes: platicando, generando vínculos, y enamorándose de sus temas. De ahí surgió este diálogo cinematográfico que articula la memoria corporal, un tema que ha sido central en su carrera”, detalló.

Ambos directores, madre e hijo, encontraron en su vínculo una forma particular de mirar estas historias. “Sí, el hecho de ser madre e hijo le puso una capa especial al proyecto. Tenemos visiones generacionales diferentes, y creo que esta película responde a mi necesidad de entender el mundo en el que vivo, de entender estos cambios tan rápidos, y de seguir rompiendo estereotipos, de aprender de la otredad y de abrazar la diversidad con naturalidad”, expresó Sánchez.

Respecto a la vigencia del documental, Pablo apuntó: “Amo esta película, creo que es de lo más importante que he hecho. Pero espero que llegue un día en que Mi piel oculta ya no sea vigente, porque eso significaría que estos temas —la gordofobia, el machismo, la masculinidad tóxica— ya no son necesarios de tratar, porque se han resuelto o al menos avanzado gracias a la empatía y la experiencia humana”.

¿Dónde puede verse?

La película se exhibirá durante dos o tres semanas en la Cineteca Nacional, así como en Utopías, cineclubes, universidades y preparatorias. Aunque aún no tiene plataforma de streaming confirmada, los realizadores esperan pronto anunciar su distribución digital.

Protagonistas

Cinco voces de distintos contextos artísticos se unen para compartir sus vivencias y reflexiones en torno a su corporeidad. Participan la artista e investigadora chilena Julia Antivilo; la artista visual y performer mexicana Ericka Buille, quien se define como “artivista” y gorda; la actriz venezolana Rosaly Graterol; el documentalista y educador español Kani Lapuerta; y la violonchelista mexicana Natalia Pérez Turner.

