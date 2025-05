Muere bebé de famosa influencer mexicana que fue intubada y le quitaron la matriz

Las redes sociales se visten de luto luego de que en las últimas horas se viralizó la tragedia de una famosa influencer que perdió a su bebé.

Se trata de Montse Hernandez quien cuenta con 3 millones de seguidores en Tiktok y donde comparte videos acerca de belleza.

Desafortunadamente Montse ha usado sus redes sociales para informar la terrible tragedia por la que está atravesando, luego de que perdiera al bebé que estaba esperando.

Además entre lágrimas confesó que ella también estuvo a punto de perder la vida.

Muere bebé de famosa influencer mexicana y ella fue intubada

A través de varios videos que fueron publicados en su cuenta @pmontsehm, contó que tras una fractura en el pie ingresó al hospital y le hicieron otros estudios pues sospechaba del embarazo.

Los resultados salieron positivos y ella se había emocionado pues planeaba darle un hermanito a su hijo Mateo.

Sin embargo las complicaciones comenzaron cuando en una primera revisión el bebé no estaba.

Por lo que el médico le advirtió que le haría un aspirado: “Decidí hacerme el aspirado, jamás me imaginé que eso me fuera a pasar a mí”, contó.

Tras la cirugía, Montse dijo que estuvo varios intubada.

“Desperté y estaba en terapia intensiva; me explicaron que cuando estaban haciendo lo del aspirado, estaba saliendo mucha sangre, tuvieron que hacerme la cirugía de emergencia para coserme el útero”, relató.

Influencer revela que le quitaron la matriz tras perder a su bebé

Montse continuó el doloroso relato diciendo que los médicos le quitaron la matriz porque le estaba generando muchos problemas.

“Yo estaba en shock, para mí fue muy doloroso porque no me estaban quitando mi matriz, me estaban quitando mi esperanza que tenía de tener otro bebé“, dijo.

Y agregó que: “Yo estaba muy grave, cuando me sacaron de la cirugía, a mí me sacaron intubada", por lo que los médicos le dijeron que es un milagro que se encuentre con vida.

Y aunque ya no podrá tener hijos de manera biológica, señaló que aún puede utilizar un vientre alquilado porque no le quitaron los ovarios.

Finalmente tras contar su tragedia, la influencer dedicó un emotivo mensaje al bebé fallecido.

“Quise acompañarte al cielo y entregarte con Dios, sé que me querías a tu lado, pero decidiste mandarme de regreso a este mundo”.