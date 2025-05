“Vine sin historia”: Tania Libertad recuerda su llegada a México y prepara show especial

Tania Libertad celebra la vida. Este 10 de mayo, la cantante peruana-mexicana subirá al escenario del Teatro Metropólitan para rendir homenaje a dos momentos que marcaron su historia: el Día de las Madres —fecha que siempre llena de emoción al público— y sus 45 años de trayectoria en México, país que la acogió cuando decidió empezar de nuevo, sin discos, sin recortes, sin pasado.

“Fue mi renacimiento”, confesó. En esta conversación, la Tania Libertad habló de su pasión por el escenario, sus desafíos vocales, su próximo disco y la felicidad que ahora encuentra en los pequeños grandes momentos de la vida.

Vine sin historia”: Tania Libertad recuerda su llegada a México y prepara un concierto especial (Foto: Cortesía)

Celebras 45 años en México. ¿Qué significa este concierto del 10 de mayo para ti?

— Es un concierto muy especial, porque quiero festejar lo que yo llamo un renacimiento artístico. Cuando llegué a México, prácticamente había dejado de cantar en Perú. No traje nada, ni los discos que ya tenía —diez long plays—, ni recortes de prensa. Vine sin historia, con el deseo profundo de empezar de cero. Fue la mejor decisión de mi vida.

¿Sigue siendo tan emocionante subirte a un escenario?

— Absolutamente. Yo siempre le digo a la gente: antes de comprar un disco mío, vengan a escucharme cantar en vivo. Es otra experiencia. En un disco estás frente a una máquina, pero en el escenario hay una conexión real con las emociones del público, y eso es único. Uno busca tocar el alma de las personas.

En tu nombre llevas una bandera: la libertad. ¿Qué temas sientes urgentes de cantar hoy en día?

— Es complicado, porque vengo de ser una especie de juglar. Empecé a cantar a los 5 años y a los 7 ya me pagaban. He vivido todas las etapas, incluso tecnológicas: desde los discos de 45 revoluciones hasta las plataformas digitales. Son 46 discos grabados en distintos formatos. Me siento orgullosa de haber sobrevivido a tantos cambios y seguir cantando con pasión.

¿Cuál ha sido el acto de mayor valentía en tu carrera?

— Grabar un disco de arias de ópera. No soy cantante de ópera, no tengo esa técnica, ni siquiera entendía bien los idiomas. Pero como me lo pidieron especialmente, no supe decir que no. Me puse a escuchar una y otra vez a María Callas y Montserrat Caballé. Cerraba los ojos y me dejaba llevar por el sentimiento. En mi mente aparecía José Alfredo Jiménez. Fue un reto enorme, pero lo logré. Ese disco vendió un millón de copias solo en México.

Volviendo al concierto del 10 de mayo, ¿qué puede esperar el público?

— Mucha emoción. No hay bailarines ni fuegos artificiales. Hay amor, sentimiento, una conexión profunda. Llevo un buen grupo de músicos, canciones nuevas —porque estoy trabajando en un disco que saldrá en septiembre— y muchas ganas de entregar lo mejor de mí. Prometo que no saldrán defraudados.

¿Qué nos puedes adelantar sobre ese nuevo disco?

— Es un disco de boleros y baladas, con canciones de amor y desamor. No son inéditas, pero muchas no se conocen en México. Estoy haciendo versiones muy personales. Es un disco “portavena”, ideal para escucharlo con un tequila, de principio a fin.

Más allá del escenario, ¿qué te hace feliz hoy?

— Tener tiempo para disfrutar a mi familia y amigos. Durante muchos años trabajé sin parar desde niña. Ahora disfruto del descanso, aunque también soy feliz cuando me subo a un escenario. Eso sí, con los años me da más miedo, pero ese miedo me dura tres canciones... A la cuarta, ya soy yo, totalmente.

Vine sin historia”: Tania Libertad recuerda su llegada a México y prepara un concierto especial (Foto: Cortesía)

¿Cuándo se presenta Tania Libertad en CDMX?

10 de mayo, a las 20:00 horas, en el Teatro Metropólitan.