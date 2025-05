Pati Chapoy habría mandado a quemar el sillón de Daniel Bisogno por una supuesta maldición

Pati Chapoy habría sido superada por la superstición, por lo que habría mandado a quemar el sillón que le pertenecía a Daniel Bisogno cuando trabajaba en ‘Ventaneando‘. Todo esto sucede luego de que más de un conductor de TV Azteca afirmara sentir la presencia del apodado ‘Muñeco’ y que se hablara de una supuesta maldición.

Daniel Bisogno falleció el 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad tras una larga batalla contra su estado de salud. No obstante, en más de una ocasión se reportó la presencia de su fantasma en los foros de TV Azteca.

Fue así que se volvió viral que durante un homenaje que le realizaron un día después de su muerte el fantasma de Daniel Bisogno se manifestó y le quitó un arete a Pati Chapoy. Y en una entrevista, su hermano Alex B confirmó que la líder del programa de TV Azteca recibió tres llamadas del conductor a dos semanas de su deceso.

Por su lado, Mhoni Vidente aseguró que el espíritu del también actor busca llevarse el alma de otro conductor de ‘Ventaneando‘: “Lo que está pasando con Daniel Bisogno ahí en el programa, se está apareciendo su espíritu, es que él está muy intranquilo y se quiere llevar a alguien”.

Daniel Bisogno

Pati Chapoy saca las malas vibras el set de ‘Ventaneando’

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ aseguró en una publicación que la líder de ‘Ventaneando’ optó por sacar el sillón de Daniel Bisogno del foro: “Superstición: la Chapoy ha mandado a quemar el sillón naranja donde se sentaba Daniel Bisogno. Según creencias de la Chapoy, el sillón deberá quemarse para alejar la ‘brujería’ que le mandaron a hacer al conductor”.

También resaltó que Pati Chapoy no es religiosa: “La señora mandó a desaparecer el sillón con ‘todas sus energías’. Recordemos que la Chapoy no es católica”.

Aunque la situación no se ha hecho oficial por los miembros del programa, dicha publicación generó diversas opiniones como: “Pero la bruja es ella”, “¿Y no se lo habrá hecho ella y lo quiere mandar a quemar porque no quiere que se le regrese?” y “Las malas energías las trae cargando esa señora en el corazón y en la mente”.