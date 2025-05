Alicia Villarreal habla sobre el accidente en la GAM previo a su presentación

Alicia Villarreal es una de las artistas más queridas de la escena musical mexicana, gracias a su larga trayectoria llena de éxitos, los cuales serían interpretados próximamente en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Hace unos días se anunció un evento titulado ‘Grandiosas’, que tendría lugar en la explanada de la GAM, en el cual la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ formaría parte del tan esperado show con motivo del Día de las Madres.

Incidente en la GAM

Aunque estrellas como Villarreal, Ana Cirré y Ángela Carrasco ya se preparaban para el concierto programado para el sábado 10 de mayo, ayer se informó que las estructuras del escenario colapsaron debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona norte de la capital.

Las autoridades actuaron rápidamente, informando que siete personas resultaron lesionadas, aunque más tarde confirmaron que ninguna de ellas sufrió heridas de gravedad.

Según la última actualización, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, indicó que los heridos fueron trasladados a un hospital privado en la colonia Lindavista, donde recibieron atención médica completa.

“Tenemos a todos los pacientes atendidos, ninguno presenta ninguna lesión que pueda poner en riesgo su vida, tenemos inclusive dos que están a punto de darse de alta”

“La mayoría traumatismos, golpes, una de ellas tiene una fractura en la tibia, no requiere inclusive operación, van a ponerle su férula, su yeso, sólo estará en observaciones y por la noche será dada de alta”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

El alcalde también explicó que las personas afectadas se encontraban realizando pruebas de sonido y que, entre los heridos, hay artistas y músicos cuyas lesiones consisten principalmente en golpes.

Tras el incidente en la GAM, Alicia Villarreal no tardó en pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales.

Alicia Villarreal envía mensaje a sus seguidores

Por medio de un video publicado en Instagram, la cantante expresó su tristeza por no poder presentarse en el evento del 10 de mayo, dedicado a las madres:

“Lamento mucho no presentarme en el show que teníamos programado, donde me invitaron a participar en ‘Grandiosas’. Íbamos a festejar a las mamás, que bien merecido lo tienen. Mi equipo de trabajo está bien, estamos reunidos y ellos me informan que hay personas lastimadas. De verdad, lo lamento muchísimo, espero se recuperen pronto y que estén muy bien. Para mí siempre es importante que la gente que trabaje directa o indirectamente estemos en un área segura.”

