¡Furiosa! Lucero responde a quienes atacan a los hijos de famosos por ser ‘nepo babies’

La industria del entretenimiento en los últimos años ha presenciado el auge del término ‘nepo baby’, usado para referirse a los hijos de celebridades que ingresan al medio artístico gracias a la influencia y conexiones de sus padres.

Recientemente, un video de Susana Zabaleta se volvió viral en TikTok, luego de que la cantante hiciera declaraciones que el público interpretó como indirectas hacia otras figuras del espectáculo.

En el clip, la soprano criticó a los ‘nepo babies’, afirmando que sus propios hijos no desean formar parte de esa categoría, a diferencia de otros descendientes de celebridades:

“Elizabetha odia ser ‘nepo baby’. Mi hijo Matías canta, pero lo hace en el metro, en universidades, donde se puede. No nació de un programa de Televisa, él salió desde abajo”, explicó.

Zabaleta también aseguró que si ella hubiera tenido padres famosos, habría utilizado esa ventaja, y por eso valora aún más la independencia de sus hijos:

“Yo admiro mucho a mis hijos porque si yo hubiera tenido un papá famoso lo primero que hubiera hecho es pedir ayuda. Ellos no son ‘nepo babies’, quieren empezar desde abajo y los admiro tanto por eso”, puntualizó.

Sus palabras generaron revuelo en redes sociales, pues varios usuarios interpretaron sus declaraciones como una indirecta para Lucero y Mijares, quienes han impulsado la carrera artística de sus hijos.

Lucero Mijares Lucero Mijares se llenó de halagos con su nuevo look (Instagram)

Lucero se lanza contra quienes critican a los ‘nepo babies’

En una entrevista reciente con Univisión, Lucero y Mijares abordaron las críticas recibidas por el ingreso de sus hijos a la industria musical, especialmente su hija, quien participa en uno de los realities más populares de Televisa.

Lucero salió en defensa no sólo de sus hijos, sino también de los hijos de otros famosos, argumentando que el talento es más importante que el apellido, y que las críticas provienen de personas resentidas:

“Son artistas porque lo traen adentro, no porque sean hijos de... A ver, no sean envidiosos ni traumados porque hay muchos hijos de artistas que no tienen el talento, ni las ganas, ni nada”, expresó la cantante.