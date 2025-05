Influencer denunció a Pablo Montero porque se enamoró y él la rechazó

Elda María, influencer que ha sido tendencia en los últimos días, inicialmente denunció una presunta agresión por parte del cantante y actor Pablo Montero. Sin embargo, recientemente ha salido a dar una versión muy distinta de los hechos, lo que ha generado dudas y cuestionamientos por parte del público que sigue de cerca el caso.

La situación se hizo pública el pasado 22 de abril, cuando en una entrevista exclusiva para Venga la Alegría, la también modelo relató que ella y el cantante se habían reunido en la casa que Montero posee en Quintana Roo, tras varios meses de interacción y coqueteo a través de redes sociales.

De acuerdo con Elda, la tensión surgió cuando otra mujer llegó al lugar invitada por Montero, presuntamente con intenciones sexuales, ya que el cantante quería tener un trío con ambas. Esto causó molestia en la influencer:

“Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘Es que no estoy acostumbrada a eso, no soy así, yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío’”, contó Elda María en entrevista.“Dijo: ‘Ay, te va a encantar’. Le dije: ‘No, qué te pasa. Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo’”, explicó al respecto.

Según su relato, fue tras esta negativa y la amenaza de grabarlo cuando Pablo Montero se enfureció y la agredió físicamente:

“En el momento que quiero grabarlo, me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre.”“Le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘Ya, no seas exagerada. Estás loca’”, recordó acerca de la presunta actitud del artista.

Elda también mencionó que el cantante se encontraba en estado de ebriedad y que se arrepentía de haber ido a su casa. Aunque dijo que él la corrió, decidió quedarse a pasar la noche pese a las supuestas agresiones. Afirmó que su objetivo al hacer público el caso era prevenir a otras mujeres:

“Es para que otras chavas no caigan en lo mismo.”

Tras estas fuertes declaraciones, Pablo Montero no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, la influencer ha dado un giro inesperado al desmentir todo lo que dijo anteriormente.

Pablo Montero Imagen de Instagram: @pablomoficial

Elda María se arrepiente y desmiente la denuncia pública

En un reciente encuentro con el programa matutino Sale el Sol, Elda María fue abordada por reporteros y cambió por completo su versión, asegurando que actuó por impulso:

“Me enamoré entonces actué por celos, creo que cuando uno está celosa o enojada no debe publicar. Fui con él y las cosas no eran como yo quería entonces me encapriché, me enojé y no era un buen momento. Primero lo hice por impulso y mucha rabia y después dije ‘¿Qué hice? ¿En qué momento dije tanto?’ Me arrepentí, lloré."

Ante la pregunta de si sus declaraciones podrían afectar a mujeres que realmente sufren violencia, la influencer respondió con incertidumbre:

“A lo mejor sí.”

También reveló que actualmente se encuentra en tratamiento psicológico para controlar su impulsividad, originada por temas no resueltos de su infancia.

Sus palabras generaron indignación entre los conductores de Sale el Sol, especialmente en Joanna Vega-Biestro, quien arremetió en vivo contra la influencer:

“Hay una persona que lleva un año con su denuncia de abuso y de acoso y las autoridades siguen sin escucharla y ella sigue en la lucha y no ha usado tanto los medios como tú. Eso es lo que da coraje, que no te estás dando cuenta de verdad que estás afectando: a mujeres que verdaderamente necesitan ser escuchadas, justicia y que hay agresores que necesitan ser castigados.”