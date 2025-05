Mamá de Octavio Ocaña recuerda su última llamada con él: “Perdóname por el mal hijo que fui”

Luego de confirmar su divorcio, Ana Lucía, madre de Octavio Ocaña recordó con nostalgia la última vez que habló por teléfono con su hijo que perdió la vida en 2021. En esta llamada, el actor de ‘Vecinos’ le pidió perdón por ser un mal hijo y le aseguró que la amaba.

El 29 de octubre de 2021 Octavio Ocaña fue asesinado en el Estado de México. Tras diversas investigaciones, se hallaron culpables a Leonardo ‘N’ por abuso de poder y homicidio doloso, por lo que fue sentenciado a 20 años y nueve meses de prisión, además de que tendrá que pagar 17 millones de pesos por reparación del daño; y Gerardo ‘N’ actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

A pesar de que después de la muerte del actor su familia se mostró más unida que nunca, la madre de Octavio Ocaña, es decir, Ana Lucía, reveló la infidelidad de la que fue víctima en una entrevista reciente en el canal de Youtube de Mich Rubalcava: “Luché más de un año por mi matrimonio. El señor me daba vueltas. Me decía que esperara, me tenía con esperanzas, pero esperanzas falsas. Yo sufrí mucho”.

Madre de Octavio Ocaña revela lo que hablaron en su última llamada

Asimismo, en el espacio que le ofreció Mich Rubalcava, Ana Lucía recordó la última ocasión en la que habló con su hijo por teléfono, donde le expresó: “Quiero pedirte perdón por el mal hijo que fui en su momento, perdóname si te grité, si te ofendí, si tuve algún tipo de violencia fuerte por mi edad, porque eras una madre celosa de mis novias, sabías lo que me decías, era la verdad, yo me oponía”.

“Te pido perdón y lo único que quiero es que si mis hermanas no te aman como yo, yo te amo con todo mi ser. Perdóname mamita por todo lo que te hice”, aseguró con nostalgia.

La señora que también confesó su respuesta: “Lloré con él, no sabes Mich, le dije: ‘No hijo, no tengo nada que perdonarte, así como te di la vida, le pido a Dios por la gran estrella que eres, por el Octavio hijo que tuve’”.