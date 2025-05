Alejandra Herrera: “Participar en ‘Un cuento de pescadores’ fue como entrar a un relato contado por mi abuela”

La actriz Alejandra Herrera se encuentra en un momento prolífico de su carrera, y su participación en la cinta “Un cuento de pescadores” es una muestra de cómo el cine mexicano está mirando hacia sus raíces para construir historias potentes. En entrevista para Publimetro, Herrera relata cómo llegó este proyecto a su vida de una manera casi mágica.

“Estaba en una fiesta de Short Films México y ya me iba cuando vi a dos chicos japoneses que querían entrar. Les compartí mi invitación y, al regresar a la fiesta, me dijeron que conocían a un director y que me lo presentarían. Resultó ser Edgar Nito”, cuenta.

El primer acercamiento fue informal, a través de Instagram, pero días después, de forma fortuita, Herrera se topó con un casting publicado por un amigo suyo y era para una película de Edgar Nito.

Química entre actrices cambió lo planeado

“Me pareció increíble. Hice el casting sin saber que era para él, y después le escribí. Luego vino un callback donde improvisé regañando a la producción”. En la etapa final del proceso, se valoraron las dinámicas entre actrices para definir los personajes de Alicia y Berenice. Aunque originalmente los papeles requería a actrices más jóvenes, la química entre Herrera y Daniela Momo inclinó la balanza. “Decidieron que lo importante era la conexión emocional entre nosotras. Así llegué a ‘Un cuento de pescadores’”.

Una historia de nuestras raíces

La cinta se inscribe en el género de terror folklórico mexicano y está basada en una leyenda purépecha: la Miringua, una especie de espíritu lacustre o sirena que castiga a los hombres que han pecado. “Me recuerda mucho a los cuentos que me contaba mi abuelita en Oaxaca, como el de la Matlazihua, que también se llevaba a los hombres mujeriegos y borrachos”, recuerda con cariño.

Para Herrera, participar en esta película ha sido significativo no sólo a nivel personal, sino cultural. “Es un honor ser parte de una historia de nuestras raíces. Como actriz me llena de orgullo llevar un mensaje que nace en México y que habla de nosotros, no de lo que vemos afuera. Creo que estamos reencontrándonos como país”.