Alfonso Herrera guía a Paulina Rubio y Karla Souza a un ‘Destino soñado’

Antes de comenzar la entrevista en el espacio destinado de manera oficial, Alfonso Herrera se tomó unos minutos para saludar a las personas que se encontraban en el exterior. El actor mexicano presenta Destino soñado: Un viaje sorpresa, una nueva producción en la que acompañará a celebridades como Paulina Rubio, Melissa Joan Hart, Tony Dalton y Karla Souza, quienes vivirán una experiencia en un destino paradisiaco, develando historias íntimas y emotivas.

Alfonso Herrera estrena Destino soñado, de la mano de varias celebridades como Paulina Rubio, Melissa Joan Hart, Tony Dalton y Karla Souza (Foto: Max y Discovery)

Alfonso Herrera habló de los puntos que considera destacados en este proyecto que está por estrenarse en streaming.

“Mira, primero que nada, en unas condiciones laborales inmejorables. Eso sí. En un lugar paradisiaco, con compañeros y compañeras de trabajo que admiro profundamente, que han tenido carreras muy exitosas. Y sí, efectivamente, como formato es un reality, pero yo me quedo con la experiencia. Porque fue una experiencia muy linda de volverme a reencontrar con Tony, que de alguna manera iniciamos nuestra carrera casi a la par. Toparme con Melissa, una actriz tremendamente exitosa, que tuvo dos series de televisión icónicas, aunado a una carrera tremenda”, señaló.

El también host del programa compartió datos curiosos sobre los participantes: “Yo conecté con Melissa desde un lugar muy peculiar. Ella hizo dos programas de televisión icónicos en la cultura pop. Y yo hice un programa también de televisión, que fue muy importante para la juventud en los 2000. Entonces, estábamos muy conscientes y conectamos desde un lugar muy lindo. Con Karla, me acuerdo que nos pusimos a recordar que la primera vez que hicimos un casting juntos fue en 2007 para una película. Y con Paulina no tenía el gusto de conocerla, y me cayó increíble. Es muy divertida. Es muy divertida y muy auténtica. Entonces, ya habiéndote dicho esto, pues para mí fue una gran experiencia conocer a la persona que tenía enfrente, escucharla”.

Reveló que hacer Destino soñado también resultó una buena experiencia para él.

“También es un recordatorio, no solamente para los que se sentaron en esa silla a hacer una introspección y una retrospectiva de sus carreras, de qué fue importante para ellos y ellas, cómo sortearon esos obstáculos… Es un recordatorio no solo para el espectador, sino también para mí. Qué abrazo quedó pendiente, qué agradecimiento quedó pendiente… en un contexto, vuelvo a lo mismo, paradisíaco. Entonces, fue increíble”, declaró

Sobre cómo describiría el corazón del reality, respondió: “El arte es precioso porque, como ya te había dicho, es paradisíaco. Pero al mismo tiempo, yo alabo la generosidad que tuvieron todos y todas las que se sentaron en la silla, porque fueron muy generosos. Y generosos al momento de abrirse, de contar sus historias. Entonces, creo que hay mucha honestidad y mucha empatía. Mucha empatía porque logramos conectar de una manera muy linda. Entonces, yo creo que es mucha honestidad”.

Durante la filmación también vivió momentos que lo marcaron: “Es que a final de cuentas, compartimos de alguna manera la profesión. Entonces, yo los escuchaba y decía: ‘bueno, yo estuve en esa situación en algún momento’. Fue interesante empatizar con ellos y con ellas. Fue algo muy bueno. Y en cada episodio hay drama, suspenso, comedia, todos los géneros… quizá un poco tintes de terror, ¿no? Puedes conectar con las historias. Yo me sentía cómplice. No solo con la producción, sino porque había que esconder la sorpresa. Y había que esconder muy bien la sorpresa”.

<i>“Me dejó la posibilidad de conectar. De desconectarme a veces del celular. Conectar con la naturaleza. Conectar con la persona que tienes enfrente. Escuchar. A veces estamos tan perdidos en tantas cosas que no escuchamos a las personas que tenemos enfrente. Y creo que de eso se trata. De conectar y estar más presente. Eso me llevo”.</i> — Alfonso Herrera

Alfonso también debió aplicar su experiencia como actor

“Tú lo has dicho. Por ejemplo, Paulina casi me cacha. Estábamos grabando y casi estuvo a punto de descubrirme. Y bueno, tampoco puedo decirles mucho más, pero al final, en el último capítulo hay una vuelta de tuerca tremenda que ni yo me la esperé. Así te lo digo. Fue algo espectacular”, confesó durante la entrevista.

También destacó que algunos participantes mostraron lados que lo sorprendieron: “Lo que hubo fue mucha escucha. Tratar de estar presente. Porque ahora sí que al son que ellos y ellas me tocaran, yo bailaba. No había como tal un guion. Era una conversación honesta a partir de sus experiencias, cosas que les gustaban. Cosas que pensé que no iban a compartir, y al final fue un ejercicio de apertura muy lindo”.

Y agregó: “Hubo aprendizajes muy particulares de cada una de las conversaciones. Porque no fueron solamente conversaciones. Fue una experiencia. Y además, creo que algo que vale mucho la pena también fue que ellos se llevaron algo muy lindo a casa. Se llevaron un recuerdo muy potente que creo que van a atesorar para siempre”.

Episodios de Destino Soñado

Karla Souza (estreno: 13 de mayo): una de las actrices mexicanas más exitosas de su generación, vuelve a México para dejarse sorprender y abrir el corazón ante temas que le tocan fibras sensibles.

Paulina Rubio (estreno: 20 de mayo): ícono indiscutible del pop latino, con más de 30 años de carrera, éxitos globales y una personalidad que ha marcado la música en español, revela una faceta mucho más íntima, lejos de los escenarios.

Melissa Joan Hart (estreno: 27 de mayo): referente de toda una generación gracias a su papel como la bruja adolescente, se deja llevar por la experiencia emocional de reencontrarse con una figura clave de su pasado.

¿Dónde ver el reality?

Destino Soñado: Un Viaje Sorpresa a partir del 13 de mayo por Max y Discovery.