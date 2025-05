Terror en México: Horacio Canales presenta la saga literaria ¿Quién es el asesino?

El escritor Horacio Canales está a punto de estrenar ¿Quién es el asesino?, una ambiciosa saga literaria compuesta por 10 actos (10 libros) que incursionan en el género del terror, específicamente en el subgénero slasher. Con entusiasmo, compartió en entrevista para Publimetro cómo ha sido esta nueva etapa creativa en su carrera.

“Este es como un reencuentro con mi amor por el terror. Es la primera vez que escribo algo en este género y la verdad ha sido una aventura muy emocionante. El 15 de mayo estrenamos el primer libro de la saga y todo está fluyendo padrísimo”, expresó.

La idea de una serie tan extensa surgió tras un desencanto con el proceso de presentar ideas a casas productoras. “El año pasado presenté varios proyectos de series, y aunque gustaban, siempre me decían que necesitaban un nombre más conocido para escribirlas. No me gustó ese plan. Así que decidí tomar control y aventarme un proyecto diferente. Ya tenía algunos libros previos y pensé, ¿qué falta aquí en México?”.

Fue entonces cuando tuvo la idea de convertir una de sus series televisivas en formato de libro. “Cada episodio se convirtió en un libro. Y así, cada 15 días, el lector tendrá una nueva entrega. Me pareció una fórmula padrísima”, explicó.

El origen de su vínculo con el slasher se remonta a su infancia. “Tenía cinco años cuando mi mamá me llevó al cine de Valle Hermoso (Tamaulipas) a ver ‘Scream’. Era la única película en cartelera y estaba en inglés. Yo no sabía leer, así que mi mamá me la dobló en vivo, gritos incluidos. Desde entonces quedé fascinado con el género”.

“¿Quién es el asesino?" tiene un enfoque muy claro: el entretenimiento. “Es un slasher, donde un asesino serial persigue a un grupo específico de personas para matarlas una por una. Lo que busco es que los personajes conecten con el lector. Me pasó que, al convertir los episodios en novelas, me di cuenta de cuánto me gustaban mis personajes. A veces no quería matarlos… pero lo hacía”.

El género de terror en México

En cuanto al estado del terror en México, Canales observa con optimismo el auge reciente. “El año pasado salieron varias películas mexicanas de terror. Me encanta que se estén haciendo cosas distintas, porque durante años nos encapsulamos en la comedia romántica. México tiene el potencial para explorar todos los géneros. Solo hace falta quien se atreva”.

Antes del lanzamiento, deja una advertencia para sus futuros lectores: “Lo que pasa en un capítulo y crees que es seguro, tal vez en el siguiente no lo sea”.

De esta manera, Horacio Canales no sólo apuesta por el terror nacional, sino que reafirma su compromiso con el arte y el entretenimiento. “Yo solo quiero que quien lo lea se entretenga. Que se diviertan, que sufran con los personajes, que no quieran que mueran… y que luego descubran que ya no están”, concluyó.