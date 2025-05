Pon a prueba tus conocimientos sobre Lady Gaga con este quiz

Conocida por su voz inconfundible y sus atuendos llamativos, Lady Gaga ha dejado una huella en la industria musical, en la moda, en el cine y en el activismo.

Lo que empezó como una joven cantante en busca de su lugar en la industria, rápidamente se convirtió en una estrella global.

Con una carrera llena de éxitos, transformaciones artísticas y desafíos personales, Lady Gaga continúa sorprendiendo a su audiencia con nuevos proyectos.

Desde sus primeras canciones que marcaron la década de 2000 hasta sus papeles en el cine, ha demostrado que su talento no tiene límites. Pon a prueba tus conocimientos sobre su vida y su trayectoria con este quiz.

1. ¿Cuál es el primer nombre de Lady Gaga?

a) Stefani

b) Fanny

c) Stephanie

2. Su fecha de nacimiento es:

a) 28 de marzo de 1984

b) 28 de marzo de 1985

c) 28 de marzo de 1986

Lady Gaga. Desde su irrupción en la escena musical con su estilo único y provocador, hasta su reinvención constante, Lady Gaga ha trascendido más allá de la música pop para convertirse en un símbolo de empoderamiento y creatividad. Foto: Getty Images.

3. ¿En qué ciudad nació?

a) Boston

b) Chicago

c) Nueva York

4. Basó su nombre en una canción icónica de esta banda:

a) Pink Floyd

b) Queen

c) The Rolling Stones

5. Nombre del álbum con el que debutó en 2008, el cual la convirtió en una estrella internacional:

a) The Fame

b) The Spirit

c) The Joy

6. ¿En qué año lanzó el álbum “Born This Way”?

a) 2010

b) 2011

c) 2012

7. No es una de las canciones del álbum “Artpop”:

a) Applause

b) Alejandro

c) Do What You Want

8. Ha recibido 38 nominaciones en los Premios Grammy, habiendo obtenido (hasta 2025):

a) 10

b) 12

c) 14

Lady Gaga. Desde su irrupción en la escena musical con su estilo único y provocador, hasta su reinvención constante, Lady Gaga ha trascendido más allá de la música pop para convertirse en un símbolo de empoderamiento y creatividad. Foto: Getty Images.

9. Nombre de la fundación que lanzó en 2012, la cual se enfoca en el empoderamiento de los jóvenes:

a) Youth Power Foundation

b) Born This Way Foundation

c) Forever Foundation

10. Obtuvo un Oscar por su participación en la película “A Star Is Born”, donde ganó en la categoría “Mejor Canción Original” con:

a) Bad Romance

b) Born This Way

c) Shallow

11. ¿En qué año estuvo a cargo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

a) 2017

b) 2018

c) 2019

12. Nombre de la gira que está realizando en 2025:

a) The Mayhem Ball

b) The Mayhem Experience

c) The Mayhem Tour

Respuestas:

1 a / 2 c / 3 c / 4 b / 5 a / 6 b / 7 b / 8 c / 9 b / 10 c / 11 a / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: Inténtalo de nuevo. Tal vez así podrás duplicar o incluso triplicar el número de respuestas correctas.

5-8 Intermedio: No estuvo mal, pero el resultado podría mejorar. ¿Tienes algún tema o disco favorito de Lady Gaga?

9-12 Avanzado: ¡Felicidades! ¿Qué otros datos de interés de Lady Gaga le compartirías a alguien que obtuvo menos de cuatro respuestas correctas?