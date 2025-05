Alexa Hoffman expone carta que envió a Héctor Parra a los 15 años: “Siempre nos tocabas”

Alexa Hoffman ha dado un giro inesperado en el caso contra Héctor Parra, ya que recientemente dio a conocer que denunciará a su hermana Daniela Parra por revictimizarla, no obstante, también sorprendió a los usuarios tras exponer la carta que envió a su padre a los 15 años, misma en la que compartió los motivos por los que tomó distancia en ese momento.

Alexa Hoffman expone carta que envió a Héctor Parra a los 15 años

Además de hablar sobre el presunto proceso que interpuso contra su hermana, la joven también decidió compartir un texto que envió a los 15 años a su padre, mismo en el que señaló los presuntos abusos de los que fue víctima no solo ella, sino también su hermana Daniela.

“Siempre nos tocabas de maneras incorrectas a Daniela y a mí, fingiendo que eran accidente, cuando sabías que no; siempre ha habido una preferencia muy cañona por Daniela, siempre le lavas el cerebro y hacías que ella también se burlara de mí, cuando estabas con ella me ignorabas, siempre nos trataste como tus enemigas, o algo así, tienes una relación enfermiza con mi hermana, la tratas como tu novia, en todos los sentidos, por favor... abre los ojos, es tu hija”.

Daniela Parra / Héctor Parra / Alexa Hoffman Las hermanas han quedado enfrentadas por su padre. (Instagram (@hectorparrag) / (@alexa.hoffman))

Así fue como Alexa Hoffman reveló que denunció a Daniela Parra

Fue durante un video que publicó en sus redes sociales, donde la joven señaló que a lo largo de todo su proceso legal contra Héctor Parra ha sido víctima de acusaciones y críticas en su contra.

“Hola, Soy Alexa Hoffmann y para los que no me conocen soy sobreviviente y fui víctima de abuso de menores y después de mucho tiempo logré que se hiciera justicia, pero con lo que no contaba es que además de enfrentarme a ese proceso iba a tener que enfrentar con la revictimización que no solo fue de los medios de comunicación, sino también de mi propia hermana que se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, dijo.

Finalmente, Alexa aseguró que ha tomado la decisión de denunciar a su hermana por lo presuntos ataques en su contra, señalando que ha convertido su caso en un show para obtener dinero.

“No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido como se cuenta. Y hoy te denuncio porque no me quedó de otra porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar porque solo hemos sido presas de un depredador”, comentó.