Emmanuel rompe en llanto en televisión al hablar de la terrible enfermedad de su esposa

Emmanuel no pudo evitar romper en llanto en plena grabación de ‘Juego de Voces’ al hablar de su esposa, quien sufre una terrible enfermedad que ha ido deteriorando su salud. Tanto el cantante como su hijo Alexander Acha expresaron el amor que le tienen durante la conmemoración del Día de las Madres.

Mercedes Alemán y Emmanuel se conocieron en la década de los 70, no obstante, fue hasta 1981 que se unieron en matrimonio en Puerto Vallarta. Como fruto de su amor, nacieron tres hijos: Giovanna, Martinique y Alexander, quienes se unieron en el homenaje de Día de las Madres que tuvo lugar este fin de semana en el programa ‘Juego de Voces‘.

Emmanuel Instagram: @emmanueloficial (Instagram: @emmanueloficial)

¿Por qué lloró Emmanuel en ‘Juego de Voces’?

Los hijos de Emmanuel y Mercedes Alemán se reunieron en ‘Juego de Voces’ para rendir un homenaje en el Día de las Madres. “Mi mamá, la mujer que más has amado en tu vida, no está bien. Hace tiempo una enfermedad nos la ha ido arrebatando poco a poco. Ya no puede hablarnos como antes, ni caminar a nuestro lado, acariciarnos. Y aunque esa luz en sus ojos cuando nos mira sigue intacta, hoy quiero aplaudirte, porque, a pesar de todo, tu amor y tu dedicación por ella siguen enteros”, expresó el intérprete de ‘Te amo’.

Fue entonces que Emmanuel intervino: “Desde mi punto de vista, explicar el matrimonio, es olvidar el orgullo, pero no olvidarte de ti, encontrar la felicidad en la felicidad de quien amas. Yo llego a mi casa y la veo con una sonrisa; si llego con una cara espantosa, le quito la felicidad. Nunca me fui a la cama sin decirle ‘te amo’ o ‘perdón’, nunca nos fuimos a la cama enojados”.

“Hoy, en la condición que está, sigue enseñándonos un montón de cosas a través de sus ojos: de no quejarse, de no querer hacer mal a su familia, y nosotros sabiendo lo que está viviendo. Le debo mucho a Dios, todo: mi existencia, mis padres, mis hijos, mi carrera, mi voz… y le debo algo interesante”, explicó el cantante de ‘La chica de humo’ entre lágrimas por la enfermedad crónico-degenerativa de Mercedes que comenzó a mermar su salud desde hace tres años y afectó su movilidad y habla.