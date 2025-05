Eurovisión 2025: dónde y cuándo ver las semifinales y final en vivo desde México

Eurovisión 2025: Melody brilla, Israel divide y la bandera LGTBI+ queda fuera

BASEL, SWITZERLAND - MAY 11: Melody representing Spain attends the Turquoise Carpet of the 69th Eurovision Song Contest Opening Ceremony at Messe Basel on May 11, 2025 in Basel, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

(Harold Cunningham/Getty Images)