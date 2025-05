Humberto Ramos revela sueños cumplidos y metas previo a su charla en CCXP México 2025

El ilustrador mexicano Humberto Ramos, uno de los artistas más influyentes en la industria del cómic a nivel mundial, está listo para deslumbrar a los asistentes de la CCXP México 2025, el evento de cultura pop que promete ser un hito en el país.

Con una carrera marcada por su trabajo en títulos legendarios de Marvel Comics como Amazing Spider-Man y, más recientemente, Los Cuatro Fantásticos, Ramos se prepara para compartir su pasión y experiencia con miles de fans, inspirando a una nueva generación de artistas.

En una entrevista exclusiva, Ramos expresó su entusiasmo por participar en este evento: “Me encuentro afortunadamente bien, con mucho trabajo y siempre emocionado. Tener una convención, un evento tan épico, es magnífico”.

Para él, la CCXP no solo es una celebración de la cultura pop, sino una plataforma que facilita el acceso de los jóvenes a la industria del cómic; “permite que las chicas y chicos, que tienen el anhelo que yo tuve cuando era niño, tengan una entrada mucho más sencilla y más rápida a un proceso que a mí me tardó muchísimos años”, afirmó, recordando sus inicios como un fanático de las historietas.

La trayectoria de Humberto es un testimonio de perseverancia y talento. Su trabajo en Amazing Spider-Man representa el pináculo de su carrera, un sueño cumplido para alguien que creció admirando al Hombre Araña: “Cuando por fin pude ser elegido para dibujar el cómic de Amazing Spider-Man, es seguramente, el logro más importante de mi carrera. Haber sido el dibujante de ese título por varios años es un honor y un orgullo que me llevo para toda la vida”.

Cada proyecto, según Ramos, ha sido una puerta hacia desafíos más ambiciosos, “cada proyecto que he hecho tiene su importancia porque es la entrada hacia el siguiente, y he tenido la fortuna de que ese siguiente proyecto cada vez es más grande”.

Recientemente, Ramos logró otro hito al ser seleccionado para ilustrar Los Cuatro Fantásticos, un título que había eludido su extensa carrera en Marvel: “Me siento súper orgulloso y súper contento de estar haciéndolo”, compartió, destacando el trabajo en equipo con el entintador Víctor Olazaba y el colorista Edgar Delgado.

Este trío mexicano, que ha colaborado en numerosos proyectos, lleva con orgullo la bandera de México a nivel internacional: “Siempre somos este trío que vamos juntos a todos lados, siempre con alegría y con orgullo de poner el nombre de México en alto”. Los fans podrán disfrutar de su trabajo en Los Cuatro Fantásticos a partir de julio.

A menudo comparado con el cineasta Guillermo del Toro por su impacto en la cultura pop, Ramos se mantiene humilde: “Soy una persona tan corriente y tan común como todos. Simplemente me tomé muy en serio hacer dibujitos. Trabajé muy duro, sacrifiqué muchas cosas, pero el trabajo duro genera frutos”.

Su mensaje a los aspirantes a artistas es claro, “si alguien me ve como una referencia, esta es mi respuesta: soy igual que tú, yo trabajé muchísimo y si tú trabajas muchísimo y estás comprometido, muy probablemente tendrás el mismo éxito”. Con admiración por Del Toro, a quien conoce personalmente, Ramos celebra su pasión compartida por los cómics: “a Guillermo lo conozco porque es un superfan de las historietas, he platicado varias veces con él, me encanta”.

En la CCXP México 2025, Humberto Ramos no solo celebrará sus logros, sino que también inspirará a los asistentes a perseguir sus sueños con dedicación. Su presencia en el evento promete ser un momento inolvidable para los fans del cómic y la cultura pop en México.