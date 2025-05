Jesús Zavala vive en modo sísmico con estrenos en teatro, cine y plataformas

El actor Jesús Zavala atraviesa un momento transformador en su carrera. En entrevista con Publimetro, habló sobre su regreso al teatro, el crecimiento profesional que ha vivido en los últimos años y su participación en algunos de los proyectos más ambiciosos del cine y la televisión en Latinoamérica.

Jesús Zavala platicó con Publimetro sobre su regreso al teatro y las series en camino (Foto: Cortesía)

Zavala se prepara para el estreno de la segunda temporada de Cada minuto cuenta en Amazon Prime, una de las producciones más costosas filmadas en la región. A pesar del ritmo acelerado de su carrera, el actor se dio un momento para reflexionar sobre su presente laboral.

“Vienen muchas cosas, pero bueno, empezando por este texto (Antesdespués) que realmente me ha cambiado completamente en lo personal, en lo laboral, me ha enseñado muchísimas cosas. Estar haciendo tantos personajes en un espacio tan chiquito, con un monólogo, ha sido una escuela cañoncísima y estoy muy agradecido con eso. Estaremos ahí en La Teatrería. Viene más teatro a mediados de año; yo creo que esta semana saldrá el anuncio de qué se trata”, adelantó.

El histrión tapatío es ampliamente recordado por su personaje de Hugo Sánchez en Club de cuervos y su spin-off La Balada de Hugo Sánchez. Además, ha participado en series como P#t@s Redes Sociales, Supertitlán, Búnker, R y NINIS. Su trabajo en cine también ha sido extenso, con títulos como Loco por Ella, El Precio de Educarlos, Quiero tu Vida, Familia Nacional, Todas Menos Tú, Navidad en Vivo, Enfermo Amor, Dime Cuando Tú, Veinteañera, Divorciada y Fantástica, La Boda de Valentina, Cómplices, Obediencia Perfecta, Malaventura, Cabeza de Buda, Sexo, Amor y Otras Perversiones y Todo Incluido.

El actor compartió su entusiasmo por dos nuevas películas: No dejes a los niños solos —que ha tenido presencia en festivales europeos— y Amarte, una comedia filmada en Guadalajara.

“Es un género (suspenso) que le tenía unas ganas cañonas de ya adentrarme en él, y aparte soy muy fan. Estaré también este año detrás de cámaras, estoy produciendo. Vamos a producir otra obra a finales de este año. La otra película, Amarte, es una comedia increíble que tuve la oportunidad de filmar en Guadalajara, en mi tierra. Fue una experiencia genial, que se estrenará en Max más adelante”.

Sobre la segunda temporada de Cada minuto cuenta, Zavala no escatimó entusiasmo: “Nos tiene muy emocionados. Ya se anunciará la fecha también, pero no saben la temporada que se viene con esta serie. Ver el resultado y la reacción de la gente hacia esta producción tan grande, tan completa, tan diferente de ejecutarse, con una manufactura tan internacional, es increíble. Vienen esas cositas: dos de teatro, dos de cine, una de televisión y otras cosas que empezaremos a preparar este año”.

El regreso a escena

El pasado 5 de mayo, Zavala estrenó el monólogo Ahoradespués en La Teatrería de la Ciudad de México, bajo la dirección de Alonso Íñiguez. La obra retrata el proceso de reconstrucción del vínculo entre un hijo y su padre, y el intento del protagonista por recuperar los recuerdos de un momento clave en su vida.

“Nos encantaría que todo el mundo pudiera verla, porque es un tema con el que todos se van a sentir identificados, con el que también van a sentir un apapacho al corazón, y eso es muy bonito. Yo sé que el teatro cura y hace terapia, y te lleva a hacer catarsis” — Jesús Zavala

“Creo que cada vez que me toca regresar al teatro hago las paces con muchas cosas. En esta ocasión lo estaba haciendo con muchísimos temas, algunas inseguridades que tenía también acerca de enfrentarme solo en el escenario con este monólogo. Regresar al teatro, resetear de todos estos proyectos audiovisuales que había estado haciendo y hacer esa conexión íntima con el público... No hay otro espacio más íntimo que La Teatrería para hacer teatro”, reflexionó.

El actor añadió que Ahoradespués ha tenido un efecto profundamente sanador en él: “También hablaba de otras inseguridades y otras cosas con las que estaba haciendo las paces, que habían sido experiencias que me habían dejado un poco… pues sí, inseguro acerca de muchas cosas conmigo”.