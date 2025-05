Muere famoso cantante de country; su hija confirmó el triste deceso

El mundo de la música se encuentra de luto luego de que el pasado viernes 9 de mayo se dio a conocer la muerte del querido cantante de country Johnny Rodríguez.

El artista alcanzó la fama en la década de los 70 tras encabezar la listas de popularidad con éxitos como ‘I Just Can’t Get Her Out of My Mind‘, ‘Ridin’ My Thumb to Mexico’ y ‘That’s the Way Love Goes‘.

La noticia fue confirmada por su hija Aubry Rodríguez en las redes sociales, donde publicó un triste mensaje.

Muere famoso cantante de country

De acuerdo con lo informado por la hija de Johny Rodríguez, falleció en en San Antonio por complicaciones de salud.

Y aseguró que su padre murió en paz y rodeado de su familia: “Papá no solo fue un músico legendario cuyo arte conmovió a millones de personas en todo el mundo”, escribió.

Y agregó que también fue “un esposo, padre, tío y hermano profundamente querido, cuya calidez, humor y compasión moldearon la vida de todos los que lo conocieron”.

Además la familia pidió privacidad para los funerales del artista.

“Mientras el mundo ha perdido un talento extraordinario, hemos perdido a alguien irremplazable y pedimos privacidad mientras navegamos juntos este doloroso momento”, escribieron.

¿Quién era Johnny Rodríguez?

Johnny Rodríguez fue nombrado en los Premios de la Academia de Música Country de 1972 como ‘el vocalista masculino más prometedor’.

Sin embargo enfrentó problemas tras consumir drogas y alcohol.

En 1999 fue absuelto de asesinato por un jurado de Texas, luego de que disparara en contra de un desconocido en casa de su madre, tras confundirlo con un ladrón.

En el 2007, fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country de Texas.