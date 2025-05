Shakira celebra el debut artístico de sus hijos con un mensaje a las madres solteras

El Día de las Madres fue verdaderamente inolvidable para Shakira. En medio de su gira mundial, la cantante colombiana vivió uno de los momentos más especiales de su vida: ver a sus hijos, Milan (12 años) y Sasha (10 años), debutar como artistas, compartiendo escenario y pasión por la música.

Los hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué debutaron en la música con la canción The One, escrita por Milan, también vocalista del tema, y con Sasha a la batería.

Ambos participaron en un evento realizado en The Deck Miami, como parte del programa Next Generation of Artists, que reúne a jóvenes talentos de entre 10 y 20 años de todo el mundo. Allí, Milan se lució en la batería, mientras que Sasha sorprendió con su interpretación vocal del tema The One, incluido en el álbum colaborativo All for You.

Shakira, conmovida, no solo estuvo presente para apoyarlos, sino que también compartió el emotivo momento en sus redes sociales:

“Este fue el regalo más hermoso para este Día de las Madres”, escribió, junto a un video que rápidamente se volvió tendencia.

Hijos de Shakira debutan en la música (Foto: Instagram)

La interpretación fue dedicada por los niños a todas las madres que luchan día a día por sacar adelante a sus hijos. En palabras de Shakira:

“Les envío mucho cariño a todas las madres solteras que, a pesar de los desafíos, siguen adelante por amor a sus hijos”.

Este debut no solo marca el inicio artístico de Milan y Sasha, sino que también representa un conmovedor homenaje a su madre, con quien comparten no solo la sangre, sino también la música como lenguaje de amor y fortaleza.