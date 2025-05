Christian Nodal confiesa que se sintió atraído por Ángela Aguilar cuando ella tenía 13 años

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha generado polémica desde su inicio, especialmente por haberse hecho pública pocas semanas después de que el sonorense anunciara su separación de la rapera argentina Cazzu, con quien recientemente había tenido una hija.

La cercanía temporal entre ambas relaciones ha desatado una fuerte reacción en redes sociales, lo que ha llevado a los cantantes a restringir los comentarios en sus plataformas digitales.

Desde que se confirmó su matrimonio en una ceremonia privada, la pareja ha enfrentado una ola de críticas y especulaciones, no solo por el contexto de su romance, sino también por el contenido de las letras de sus canciones, que muchos consideran pistas sobre sus vínculos sentimentales pasados.

Recientes declaraciones de Nodal han reavivado el debate y puesto bajo la lupa sus anteriores relaciones con figuras como Belinda y Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal Instagram: @angela_aguilar_ (Instagram: @angela_aguilar_)

Nodal se habría enamorado de Ángela cuando ella tenía 13 años

En una entrevista con el comediante Mike Salazar, Christian Nodal compartió detalles sobre su carrera, su evolución artística y, particularmente, sobre su relación con Ángela Aguilar. Durante la conversación, el intérprete de Adiós amor confesó que se sintió atraído por la hija menor de Pepe Aguilar desde que ella tenía solo 13 años.

“Es que está bien mal que lo diga... cuando conocí a Ángela yo dije ‘wow, tiene un talentazo’. Yo tenía 18 años, pero ella estaba mucho más chiquita que yo, tenía como unos 13”, dijo Nodal. “Ahora tengo 26 y ella 21. Ahora suena bien, pero antes no”.

El artista recordó que fue durante el espectáculo ‘Jaripeo’ cuando conoció a la familia Aguilar, y desde entonces quedó impactado por el carisma y talento de Ángela. Aun así, reconoció que la diferencia de edad y las restricciones impuestas por Pepe Aguilar impidieron cualquier tipo de acercamiento más allá de lo profesional.

“Yo siempre me ponía nervioso cuando compartíamos ruedas de prensa... mi suegro (te voy a exponer suegro), yo no sabía, pero había una regla donde no podíamos estar en el mismo lugar, y los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, relató.

La colaboración que lo cambió todo

Nodal también compartió cómo surgió la colaboración con Ángela Aguilar en el tema ‘Dime cómo quieres’, la cual fue su primer acercamiento formal. “Yo trataba de disfrazar que me gustaba con ‘es talento’, quiero trabajar con ella”, confesó. Inspirado por el clásico ‘Déjame vivir’ de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, el cantante propuso una canción con un toque coqueto y divertido.

“Le pregunté primero a mi suegro, ya después procedí a hablar con ella y se armó”, dijo sobre la aprobación de Pepe Aguilar para concretar el dueto. “Esa canción salió en 15 minutos”.

A pesar de la controversia, la pareja continúa adelante con su relación, desafiando las críticas y compartiendo su historia en sus propios términos. Sin embargo, las declaraciones de Nodal podrían seguir alimentando la conversación pública sobre los orígenes y evolución de su vínculo con Ángela Aguilar.

A continuación puedes ver el video: