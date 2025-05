¿Cuánto dinero gana Lupita TikTok? Su mánager rompe el silencio

Mientras en redes sociales se señala al mánager de Lupita TikTok de aprovecharse de ella y no pagarle lo que le corresponde, se revivió el capítulo de un podcast en el que James Flores habla sobre los pagos que le hace a la influencer por asistir a eventos y por el trabajo que realiza como creadora de contenido.

Lupita TikTok ha dado mucho de qué hablar en el último mes, pues la hospitalización de su hija a finales de abril la sumergió en el ojo del huracán, ya que se le acusó de negligencia. En medio del debate en internet y el escándalo por la vinculación a proceso de su pareja, Karely Yamileth falleció durante la madrugada del 12 de mayo por un paro cardíaco a menos de un mes de nacida.

Por su lado, Ricardo ‘N’ está siendo investigado, pues tal como lo explicó la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra las mujeres se le acusó de cargos “el delito equiparable a la violación, perpetrado mediante el abuso que cometiera en contra de una persona con vulnerabilidad cognitiva, al haber tenido relaciones sexuales procreando una hija, sin estar por la naturaleza de la víctima, en condiciones para tener dicha hija”.

Lupita TikTok Imagen de Instagram: @lupitatiktokmx

Mánager de Lupita TikTok revela cuánto le paga

En el capítulo de un podcast que se revivió recientemente, James Flores, el mánager de Lupita TikTok aseguró: “Yo lucho por darle lo mejor. Lupita no tiene mucho estudio, no sabe muchas cosas, pero tiene un gran corazón”.

Lupita cobra a sus fanáticos de 20 a 50 pesos una foto con ella, no obstante, James mencionó que cuando está con él en eventos no debe preocuparse por cobrar: “No tiene que pedir dinero por las fotos cuando anda conmigo, porque ya sabe que va a recibir su lanita”.

Aunque no dio una cantidad exacta, afirmó que ella es la que más gana de todos los que forman parte de la agencia ‘Tierra Propia News‘. “No somos millonarios, quisiera que esto funcionara bien para ayudar como yo quisiera. Ya quiero que me llegue un cheque grande para comprar un carro, ahorita andamos en moto”, confesó.

Dichas declaraciones se revivieron a raíz de lo revelado por una vecina de Lupita, quien aseguró que tanto Ricardo ‘N’ como James Flores se llevaban todas las ganancias de Lupita, que usuarios de internet estiman, podrían ascender a los 150 mil pesos mensuales por todo el contenido que genera en redes.