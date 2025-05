Expareja de Diddy Combs testifica en su juicio y expone el lado más oscuro del productor

(New York Daily News Archive/NY Daily News via Getty Images)

Sean “Diddy” Combs, uno de los productores más influyentes de la industria musical, se encuentra en el centro de un proceso legal que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Vinculado a figuras de talla internacional como Justin Bieber, Jennifer López y Usher, el magnate ha sido acusado de presunto abuso por varias personas cercanas a él, incluyendo a exparejas y colaboradores.

Hace unos meses, Combs fue arrestado en Nueva York y se le imputaron cargos graves que han generado gran controversia en Hollywood. Esta semana dio inicio el juicio que podría definir el futuro del artista, mientras nuevas declaraciones siguen saliendo a la luz.

Buscan presentar videos de las fiestas de P. Diddy durante su juicio

Cassie testifica contra Diddy en el juicio

Una de las voces más relevantes en el proceso es la de Cassandra Ventura, conocida artísticamente como Cassie, quien tuvo una relación sentimental con Combs. Durante su testimonio, Cassie aseguró que vivió años marcados por el abuso físico, psicológico y el chantaje.

Según los fiscales, Combs habría usado su poder e influencia para mantener redes de explotación bajo su control. La defensa del productor admite que hubo actitudes agresivas, pero sostiene que “todas las relaciones fueron consensuadas” y niega su participación en organizaciones delictivas. A pesar de esto, Combs se ha declarado culpable de algunos cargos.

Cassie había interpuesto una demanda en 2023 alegando años de maltrato, aunque el caso fue resuelto fuera de los tribunales. Aun así, su denuncia desencadenó una ola de acusaciones contra el productor.

“Me golpeaba, me arrastraba, me chantajeaba”, declaró Cassie

Durante el juicio, Cassie relató que su relación con Diddy comenzó en 2005, cuando ella tenía 19 años y él 37, después de que la contratara en su sello discográfico, Bad Boy Records. Lo que inicialmente parecía una oportunidad profesional, rápidamente se tornó en una dinámica de control y violencia.

“Si eran discusiones violentas, solían acabar en algún tipo de maltrato físico y arrastre, simplemente cosas distintas”, declaró Cassie.

También afirmó que los episodios de violencia eran frecuentes y extremadamente graves:

“Demasiado frecuente. Me golpeaba la cabeza, me derribaba, me arrastraba, me pateaba. Me pisoteaba la cabeza si me caía”, explicó, señalando que muchas veces quedaba con moretones y ojos morados.

Además, la cantante reveló que Combs la chantajeaba con material sensible para manipularla y forzarla a cumplir con sus exigencias. Estas declaraciones podrían ser clave en el juicio, y suman presión sobre la defensa del productor.

“Había material de chantaje para hacerme sentir que, si no lo hacía, me lo reprocharían o se harían públicos”, afirmó.

Finalmente, la estrella reveló lo complejo que es lidiar con una persona como ‘Diddy’ por su personalidad voluble.

“Sean es una persona muy polarizante, y también muy encantadora. Es difícil decidir en ese momento qué necesitas cuando él te dice lo que quiere. Simplemente no lo sabía. No sabía qué pasaría”, resaltó.