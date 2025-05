Gérard Depardieu es declarado culpable de agresiones sexuales, ¿cuál es su condena?

Después de un largo proceso legal, Gérard Depardieu fue declarado culpable este martes 13 mayo tras ser denunciado por dos mujeres de agresiones sexuales durante el rodaje de una película que fue grabada en 2021.

A cerca de los detalles, el actor francés fue sentenciado a prisión suspendida de 18 meses, además de recibir una multa por aproximadamente 29 mil 40 euros, es decir, casi 631 mil 482 pesos mexicanos, sin dejar a un lado la solicitud de ser registrado en la base de datos de delincuentes sexuales.

Ante las reacciones que surgieron por el juicio, la abogada de una de las víctimas habló frente a varios medios, señalando su entusiasmo por la sentencia contra el actor.

“Hoy esperamos ver el fin de la impunidad para un artista en el mundo del cine. Creo que con esta decisión ya no se puede decir que él no es un abusador sexual. Y hoy, mientras se inaugura el Festival de Cine de Cannes, me gustaría que el mundo del cine pensara en las víctimas de Gérard Depardieu”.

Pese a la decisión de las autoridades, la defensa legal de Gérard Depardieu declaró que tomaron la decisión de apelar a la sentencia, tomando en cuenta que el actor ha negado las acusaciones en su contra en más de una ocasión.

Gérard Depardieu era considerado uno de los actores franceses más emblemáticos, destacando por su participación en más de 250 películas, además de obtener una nominación al Oscar en 1991; sin embargo, tras las acusaciones en su contra, su carrera dentro del cine ha sido fuertemente cuestionada.