‘Nadie 2′ se prepara para sorprender a sus fans con una mezcla de caos y momentos entrañables

‘Nadie‘, regresa a la pantalla grande con una secuela que promete acción y drama familiar. Esta vez, la dirección fue relevada a Timo Tjahjanto, reconocido por su trabajo en cintas de acción y suspenso; no obstante, el casting sigue intacto, por lo que la película es protagonizada por estrellas de la talla de Bob Odenkirk, Connie Nielsen y Christopher Lloyd.

La secuela se estrenará en los cines de México el próximo 21 de agosto y el tráiler ya está disponible para los fanáticos de la historia de Hutch Mansell, quien se enfrenta a nuevos retos mientras intenta ocultar su doble vida a su familia. Por esta razón, el director Timo Tjahhanto reveló a Publimetro detalles exclusivos sobre su visión para la segunda parte de ‘Nadie’.

‘Nadie 2’ se centra en la familia sin perder la acción

¿Qué te inspiró a continuar la historia con una secuela?

Yo no dirigí la primera película, pero cuando Kelly McCormick y David Lynch me presentaron la oportunidad, no lo dudé. Siempre he sido fan de la original. Y, personalmente, creo que hay algo en la historia que me toca profundamente. En el fondo, la historia se trata de un padre que intenta equilibrar dos vidas: por un lado, ser un buen padre, y por otro, tener un trabajo que implica matar. Esa dualidad en un personaje tratando de mantener ese equilibrio —que, en realidad, nunca será estable y siempre estará al borde del caos— es algo que siempre me ha interesado.

Así que escribí el guion, me gustó y dije: “Apúntenme”.

Nadie 2

¿Cuáles fueron los mayores retos creativos al hacer esta secuela?

Uno de los principales desafíos fue respetar el universo ya establecido por la primera película. Admiro mucho a Ilya Naishuller, el director original, nos conocemos, y quería mantenerme fiel a su visión, pero al mismo tiempo, aportar algo propio.

Lo más importante era mantener la coherencia en quién es Hutch Mansell como personaje. En la primera película, Hutch vuelve a conectar con una masculinidad que había dejado atrás —aunque sea una masculinidad tóxica— y esta secuela plantea: ¿cuál es la evolución de esa historia? ¿Dónde comienza su viaje esta vez?

Y, sobre todo, queríamos dar más protagonismo a su familia. El reto era cómo hacer que su esposa e hijos fueran una parte central de esta nueva historia.

¿Qué esperas que el público se lleve de esta nueva entrega?

Quiero que el público se divierta, ante todo. Creo que a los fans de la primera película les encantará esta también. En la primera, no conocimos mucho a Becca, la esposa de Hutch. En esta película, el espectador podrá decir: “Ahora entendemos cómo es realmente su vida personal y cómo sus decisiones impactan a su familia”.

Pero más allá de eso, sigue siendo una película muy entretenida. Logra un buen equilibrio entre la diversión, la acción violenta y esa sensación nostálgica de las vacaciones familiares. Es un viaje que mezcla el caos con momentos entrañables.

¿Te influenciaron las reacciones positivas del público a la primera película?

Intenté mantenerme neutral. Me encanta la primera película, pero nuestra misión no era repetirla. Aunque la admiro, queríamos tomar otro rumbo. La primera tiene un tono oscuro, con un personaje reprimido emocionalmente, y eso se refleja tanto en el entorno como en su vida familiar apagada.

Esta nueva película, en cambio, parte de la premisa de unas vacaciones familiares, lo que le da un tono más luminoso, más colorido. Sigue siendo una historia sobre un asesino, con acción intensa y violencia, pero esta vez lo envolvemos en una estética distinta, más vibrante.

Nadie 2 Imagen: especial

¿Experimentaron con nuevas técnicas o tecnologías durante el rodaje?

No sé si llamarlo nueva tecnología, pero definitivamente prendimos fuego a muchas cosas. Lo divertido fue que tuvimos mucha más variedad de escenarios. Contamos con locaciones increíbles donde se desarrolla la acción, y eso nos permitió diseñar muertes realmente creativas.

Timo Tjahjanto se prepara para una tercera entrega de ‘Nadie’

¿Hay alguna escena de la película de la que te sientas especialmente orgulloso?

Estoy orgulloso de toda la película, pero especialmente de haber trabajado con un elenco tan increíble. Tenemos a Sharon Stone, John Ortiz, Colin Hanks, Bob Odenkirk y, por supuesto, a Christopher Lloyd, una verdadera leyenda. Cada vez que lo dirigía pensaba: “Es el de ‘Volver al Futuro’”, y verlo disfrutar tanto en el set fue un regalo.

También estoy muy contento con el papel de Sharon Stone; tiene escenas increíbles y muestra un lado muy poderoso, estoy muy orgulloso de lo que logramos con ella. Y algo más que me enorgullece mucho es cómo presentamos a RZA, del Wu-Tang Clan, que interpreta a Harry, el hermano de Hutch. Van a verlo en una faceta muy impresionante. Estoy especialmente orgulloso de su desempeño.

¿Cómo manejas la presión de las expectativas de los fans al hacer una secuela?

La forma más sencilla es pensar que no estás haciendo una secuela. Desde que leí el guion por primera vez, me dije: “Este es un drama familiar auténtico, con el que muchas parejas, padres y madres pueden identificarse”. Y eso es lo que decidí enfocar, más allá de las escenas de acción y los momentos espectaculares.

No se trata de competir con la primera película, que amo profundamente, sino de ofrecer algo distinto. No diría que esta sea mejor, pero sí que tiene un sabor diferente. Es como probar otro tipo de helado.

¿Ves potencial para una tercera película?

Definitivamente, sí. De hecho, bromeábamos mucho durante el rodaje. Estábamos pasándola tan bien que le decía a Bob: “Creo que la tercera película tiene que ser miserable, porque esta fue demasiado divertida”. Incluso empezamos a imaginar una historia más oscura para una posible tercera parte.

Creo que una trilogía sería el cierre perfecto para el universo de ‘Nadie’.