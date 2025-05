El nombre de Paulo Londra es sinónimo de constancia, resiliencia y talento, ya que desde el inicio de su carrera demostró el poder que tenía para conectar con el público a través de su música. Canciones como “Adán y Eva”, “Nena Maldición” y colaboraciones de alto calibre lo consolidaron como uno de los artistas urbanos más prometedores de su generación.

En los últimos años, Londra ha demostrado su capacidad para reinventarse y afinar su visión creativa, con el objetivo de regresar con una propuesta musical renovada. Lejos de ser un obstáculo insuperable, todo el proceso ha funcionado como un catalizador para su evolución, permitiéndole madurar su estilo y regresar con una perspectiva fresca sobre la industria y su propio arte.

Paulo Londra transforma los desafíos en el éxito de su nueva etapa musical (Foto: Antonio Ramírez)

A pocos meses de haberse presentado en el Foro Puebla y en el Pepsi Center, el artista argentino regresó a México para conquistar el escenario del Palacio de los Deportes, por lo cual poco antes de comenzar con el show compartió con Publimetro algunos detalles sobre su gira actual, el cambio que ha experimentado en sus procesos creativos, además de los proyectos que espera emprender en el futuro.

Paulo regresó con una energía renovada, reconectando con su público y explorando nuevas facetas de su arte. Su capacidad para transformar la adversidad en un nuevo impulso creativo ha sido evidente en cada lanzamiento y presentación, como fue el caso de sus conciertos en el Palacio de los Deportes.

“Muy contento, la verdad que emocionado y agradecido por ello porque en México siempre me recibieron como en casa, así que a darlo todo. Quiero darlo todo y estoy nervioso, siento que cuando vea toda esa gente ahí me voy a poner más nervioso, pero siempre en algún momento la gozo, cuando me empiezan a gritar, ya me empiezo a soltar y soy un objeto de ellos. Así que nada, quiero que la gente se vaya loca y que diga: Qué lindo volver a ver a Paulo y que noten que estoy feliz”.

Su regreso no solo fue un testimonio de su talento, sino también de su capacidad para conectar con el público a través de su música, es por ello que el intérprete de “Chica Paranormal” habló sobre el vínculo que sostiene con sus fans mexicanos.

“Siento algo muy cariñoso y muy leal. Siento como que siempre que me ven me dicen: “Paulo, hermano, ya eres mexicano. Y yo me siento parte de ellos y la verdad que muy contento que les guste mi música y lo sana que es. Entonces siempre quiero mantenerme así, conectado con ellos y siendo la misma persona que siempre fui”.

En esta nueva etapa, Paulo Londra no solo ha retomado el centro por completo de su exitosa carrera, sino que también ha demostrado una madurez artística y personal. Su reciente EP, “Versus”, en donde ha explorado temas de introspección, resiliencia y la lucha interna entre las expectativas externas y las convicciones personales. Este trabajo marca un retorno a sus raíces en el trap, pero con una perspectiva renovada y una profunda conexión con sus experiencias.

“Hicimos un campamento con unos amigos, y nada, en la búsqueda era hablarle a los fans que siempre estaban conmigo en tanto tiempo que pasé en toda esta carrera que yo siento que es un poco larga y quería hablarles del corazón. Como siempre les hablé de mis valores, mi forma de hacer el trap, mi forma de hacer hip-hop y fue como reencontrarme con el Paulito chiquito y estuvo muy bueno”.

En el marco de sus presentaciones en México, Paulo Londra habló sobre su entusiasmo de poder colaborar en el futuro con algunos artistas mexicanos.

“Me encantaría trabajar con Santa Fe Clan, me parece un tipazo. También me gusta mucho Latin Mafia, también Natanael Cano, me encanta la voz del chavón y Peso Pluma. Una banda, porque me encantan los corridos”.

Con un presente repleto de éxitos y con un futuro prometedor, Paulo Londra se muestra firme en seguir construyendo una carrera sólida dentro de la industria musical, misma en la que espera seguir explorando sobre cualquier género musical.

“Estoy muy orgulloso, muy orgulloso de la gente que está al lado mío, de lo que pasé y de lo que soy ahora. Y tengo un montón de bombas guardadas, que tengo los feat impensados y si se llegan a dar, estaría buenísimo. Viene mucho trap, también quiero volver a hacer mucho reguetón, como que extraño el reguetón, también quiero eso”.