Actor de Televisa arremete contra Lupita TikTok y La Venenito; son como ‘Sammy’ y ‘Changoleón’

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para lanzar a cantantes, comediantes e incluso personas comunes que los usuarios de las redes sociales convierten en celebridades.

En los últimos años han emergido estrellas como Wendy Guevara, quien dio el salto a los medios tradiciones al convertirse en la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México‘.

Recientemente se hizo viral la muerte de la hija de Lupita TikTok, una influencer que acumula 676 mil seguidores en dicha red social.

La tragedia de su bebé ha causado controversia en las redes sociales por lo que ahora ha salido un actor de Televisa a criticar a las nuevas celebridades, a las cuales comparó con ‘Sammy’ y ‘Changoleón‘, quienes fueron personajes recurrentes en programas de Televisa.

Actor de Televisa arremete contra Lupita TikTok y La Venenito

Se trata de Fabián Chávez, quien se hiciera famoso por protagonizar la telenovela infantil ‘Cómplices al rescate’ junto a Belinda y Daniela Luján.

El también cantante utilizó su cuenta de Facebook para compartir un mensaje que critica al público que condenaba a Televisa por burlarse de estos personajes.

“¿Se acuerdan cuando todos nos sentíamos indignados por el uso de “personajes” con alguna condición especial por parte de Televisa?“, comienza su publicación.

Y señaló que en los años 2000 Televisa hizo famosos a Margarito, Sammy, Miguel Luis, Chango León, a los cuales utilizó para reírse de ellos y sacar dinero.

Y ahora la gente entra a Tiktok para buscar entretenimiento y hace un circo con personajes como “Lupita Tiktok, la v3n3/nit0, Konan Big, Baby y face (gxrdxflow)”, personas que necesitan ayuda profesional expuso el actor.

“Que no se nos olvide, Lupita es una mujer que ahora mismo necesita ayuda, no fama. No likes, no polémicas”, dijo y comentó que el público la convirtió en la nueva Kardashian y montó un reality alrededor de ella.

Señaló que los detractores de la televisora no son tan diferentes: “Nos quejamos de televisa, no somos tan diferentes a ellos”.

Y por último explicó que se trata de una reflexión que encontró en las redes sociales y que compartió a sus seguidores.

La publicación ha generado controversia en Facebook.