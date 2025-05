Carlos Trejo incluyó a Alfredo Adame en ‘Cañitas’ sin nombrarlo

Carlos Trejo saltó a la fama tras el lanzamiento de su exitoso libro ‘Cañitas’, una obra que relata una experiencia paranormal ocurrida en 1982, en la casa donde actualmente reside. Todo comenzó con un juego de ouija, que según Trejo, desató una serie de sucesos aterradores, incluyendo la aparición de un monje maligno que atormentó la vivienda.

Tragedias y muertes marcaron la historia de aquel lugar, y fue en 1995 cuando Trejo publicó su libro, el cual vendió más de 6 millones de copias. La historia tuvo tal impacto que incluso fue adaptada al cine en 2007.

Carlos Trejo revela que dedicó a Alfredo Adame una parte de su libro

A pesar de su fama como “cazafantasmas”, la carrera de Carlos Trejo no ha estado exenta de polémicas, especialmente por su constante rivalidad con Alfredo Adame, uno de los personajes más controversiales de la televisión mexicana.

En una reciente entrevista con la periodista Matilde Obregón, Carlos Trejo sorprendió al revelar que incluyó una referencia del actor en su libro ‘Cañitas’, aunque no de forma directa:

“No dice Alfredo Adame, pero la gente sabe que está en el libro y ahí va a estar. Lo que corresponde a mi situación personal, yo cerré esa puerta. A fin de cuentas, yo no voy a morir con rencores y odios; el enfermo es él, el enemigo de este señor es él mismo. Yo no quiero ser partícipe de voltear una carrera que tengo para perder el tiempo en algo que no vale la pena”.

Trejo fue aún más directo al describir su relación con Adame, a quien acusa de evitar cualquier tipo de confrontación directa:

“Soy muy explosivo. Atrás de una cámara todos son gallos. He llegado a lugares y él sale corriendo. Ese enfermo casi casi le decía a la gente que no me hablara. Es gente que trata de monopolizar la industria y prostituir la comunicación”.

“Si se me ponía enfrente iba a tener un problema muy grave”

Finalmente, Trejo aseguró que Alfredo Adame ha evitado cualquier tipo de encuentro entre ambos, ya que conoce el riesgo que implicaría un enfrentamiento:

“Es un actor. Lo mío es más amplio de lo que puede hacer ese señor. El señor sabe y sabía que si se me ponía enfrente iba a tener un problema muy grave”, concluyó.

Ve aquí la entrevista: