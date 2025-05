¿La trataron como criminal? ‘La Chupitos’ fue detenida en Estados Unidos

Liliana Arriaga, mejor conocida por su personaje de ‘La Chupitos’, es una de las comediantes más icónicas de la televisión mexicana. Saltó al estrellato gracias a su característico sentido del humor, dejando huella en toda una generación de televidentes.

Aunque en los últimos años se ha mantenido alejada de los foros en México, la actriz continúa activa profesionalmente en Estados Unidos, donde ha formado una sólida base de seguidores que la apoyan en cada show durante su gira por ese país.

Liliana Arriaga, ‘La Chupitos’, revela que fue detenida en Estados Unidos

En un reciente encuentro con los medios y durante una emisión del programa ‘Sale el Sol’, la comediante compartió detalles sobre su vida en Estados Unidos. Actualmente es residente legal y asegura que no ha tenido problemas para trabajar:

“Yo no tengo bronca, yo soy residente, mis hijos son americanos, no tengo problemas de ir a trabajar, bendito mi Dios, pero les confieso que a mí me llegaron a regresar a mi país”, declaró.

Sin embargo, no siempre fue así. Años atrás vivió una experiencia difícil con las autoridades migratorias estadounidenses, cuando intentó ingresar para trabajar sin la documentación correspondiente:

“Fui a trabajar, como dicen, cuando los promotores te engañan… en ese entonces te llevan a trabajar. Yo les dije: ‘yo no tengo visa de trabajo, tengo mi visa normal’ y me dicen ‘no pasa nada’, y ¡mocos!, en el aeropuerto, a mí me castigaron un rato”, relató.

La experiencia fue traumática, y la actriz confesó que aún le cuesta recordarla sin sentir dolor:

“A mí me agarraron y es una parte que no me quiero acordar porque se siente bien feo. Dices ‘¿pues qué estoy haciendo?’. Me esposaron, me llevaron y me regresaron”, compartió conmovida.

“La Chupitos” prefiere trabajar en EE.UU. por su seguridad

A pesar del incidente del pasado, Liliana Arriaga asegura que trabajar en Estados Unidos ha sido una gran experiencia. El cariño del público y la sensación de seguridad han hecho que valore profundamente su vida laboral en ese país:

“No me imaginé en ese momento que tanto me iba a impactar, no quería regresar (…) Me encanta trabajar allá. No sabes cómo quieren a ‘La Chupitos’ allá. La seguridad sobre todo, allá bien o mal hay muchas cosas que me encantaría que mi país tuviera”, concluyó.

Ve aquí la entrevista: