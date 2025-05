Valeria Márquez compartió narcocorrido de ‘Calibre 50′ antes de morir; ¿de cuál se trata?

Valeria Márquez fue asesinada a balazos el pasado martes 13 de mayo cuando se encontraba haciendo una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok.

La noticia de inmediato se convirtió en viral pues las personas que se encontraban viéndola no entendían lo que estaba pasando, ya que aunque algunos se dieron cuenta del crimen, otros preguntaban en los comentarios qué había sucedido.

Rápidamente medios de comunicación recuperaron parte del en vivo en donde se confirmaba que fue ejecutada por una persona que se había hecho pasar por repartidor.

Tras su muerte han surgido diversas teorías, por lo que la Fiscalía de Jalisco se encuentra investigando el móvil del feminicidio.

Valeria Márquez compartió narcocorrido de ‘Calibre 50′ antes de morir

En Publimetro te dimos a conocer que Valeria Márquez creó un canal de miembros en su cuenta oficial de Instagram, llamado ‘Amigas Personales‘.

En dicho espacio compartía mensajes, audios, y fotografías con sus seguidores, como la fotografía de la muerte abrazando a una mujer y el número 444, el cual tiene que ver con la presencia de ángeles.

Fue en este espacio donde compartió un narcocorrido interpretado por ‘Calibre 50′.

Se trata del tema ‘Javier el de los Llanos’, el cual fue publicado el pasado 8 de mayo, tan solo unos días antes de su muerte.

Dicho tema musical haría alusión a un narcotraficante.

¿Qué dice la letra de ‘Javier el de los Llanos’ de Calibre 50?

El tema musical que publicó la influencer en su cuenta de Instagram dice frases como : "Soy Javier y he regresado porque ahora... ahora va la mía“; “Traigo ganas de chambear y no derecho”, “Que no se les haga extraño, se los juro este es mi año. Que si vuelvo, vuelvo por el mando”.

Dicho tema musical fue publicado en el 2013 y acumula 14 millones de reproducciones en Youtube.