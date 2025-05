Becky Hill se prepara para encender al público mexicano en el Tecate Emblema

Becky Hill no pudo evitar expresar su emoción por formar parte del lineup del Tecate Emblema en Ciudad de México. La cantante de origen británico se presentará en punto de las 17:00 horas en uno de los escenarios del festival que tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 17 de mayo.

De esta manera, la cantante se acercó a Publimetro para revelar detalles exclusivos de su primer show en el país.

Becky Hill se siente honrada de compartir lineup con grandes artistas

¿Qué pueden esperar los fans de tu show en el festival?

No sé exactamente qué esperar del festival. Nunca he estado en Ciudad de México antes, así que estoy muy emocionada por ver si alguien conoce mi música o sabe quién soy. Pero voy a tocar todas las canciones que ya he presentado en el Reino Unido y que he escrito a lo largo de mi trayectoria en la industria musical.

Estoy emocionada por ver si la gente en México conoce mi música. Mi show es una gran fiesta. Me encanta darle música bailable al público, ver a la gente bailar y vivir esa energía desde el escenario. Así que realmente lo estoy esperando con muchas ganas.

Becky Hill Foto: Diego Reyes (Miguel Romero)

¿Qué significa para ti ser parte de este lineup?

Es mi primera vez en Ciudad de México y siento que es un gran momento para mí. El cartel es una locura: después de mí va María José, luego Will Smith... son nombres enormes. Me siento muy honrada de estar en este lineup, y estoy muy agradecida de haber sido invitada a tocar mañana. Espero que esta sea la primera de muchas veces que venga a festivales en México.

¿Cómo te preparas mental y físicamente para un show tan grande?

Intento dormir bastante. Tomo mucha agua e intento mantenerme lo más tranquila posible. No me gusta escuchar música mientras me preparo para un show; prefiero el silencio para guardar toda mi energía para el escenario. Estoy bastante nerviosa por mañana porque tengo miedo… no sé si la gente va a saber quién soy. Pero también estoy emocionada de presentarme ante el público de México, de mostrarles quién soy y lo que hago.

¿Cuál es tu parte favorita de presentarte en vivo?

Lo que más me gusta es cantar. No tengo muchas oportunidades de cantar con tanta fuerza y entrega como lo hago en el escenario. Ni siquiera en el estudio puedo cantar así de libre. El escenario es el único lugar donde puedo ser completamente yo misma, sin filtros. Me siento libre, mi mente se aclara, y simplemente abro la boca lo más grande que puedo… y canto.

Becky Hill disfruta su estancia en México

¿Qué crees que hace especial al público mexicano?

Nunca me he presentado ante un público mexicano, pero supongo que lo que hace tan especial a México es que la música está completamente integrada en su cultura. Suena música por todos lados, todo el tiempo. Llevo dos días aquí y en cada lugar al que voy hay música: en los coches, en las tiendas, en las calles… Me emociona mucho ver si les gusta lo que hago, si aprueban mi música.

Becky Hill Foto: Diego Reyes

Si pudieras crear tu propio festival, ¿cómo sería?

Crearían un festival verdaderamente inclusivo. Quiero que esté abierto a todos: ricos, pobres, personas LGBTQ+, personas hetero, gente de todos los ámbitos de la vida, de diferentes orígenes y etnias. Me encantaría construir un festival donde todos se sientan bienvenidos, puedan divertirse, ser aceptados por quienes son, y encontrar un terreno común a través del amor por la música.

¿Cuál es el legado que te gustaría dejar a través de tu música?

Me gustaría que mi legado fuera que, incluso en un espacio dominado por hombres, aunque todos los DJ que estén antes que tú sean hombres, tú también tienes un lugar en la mesa. Y si te esfuerzas y crees lo suficiente en ti misma, el cielo es el límite. Puedes lograr realmente todo lo que te propongas.

¿Tienes algún mensaje para las personas que te verán?

¡No puedo esperar para verlos mañana en el festival! Toco a las 17:00 horas y tengo muchísimas ganas de conocerlos, ver lo que traen y sobre todo… ¡De armar la fiesta con ustedes, Ciudad de México!

¿Hay algo que te gustaría hacer ahora que estás en México?

¡Ya fui a las pirámides y ya tengo mi obsidiana, que voy a usar en el escenario mañana! Me encantaría tomar más mezcal. Quiero ir a las aguas termales, sé que están fuera de la ciudad. También quiero seguir probando comida increíble. Y quiero salir de fiesta un poco… Me contaron de un lugar llamado ‘Sunday Sunday’ en un rascacielos. Dicen que es una fiesta increíble, así que quiero ver cómo es la música por aquí.