Fiscalía entrevista a amigas de Valeria Márquez tras su asesinato: ¿Qué dijeron?

La Fiscalía de Jalisco confirmó que las amigas de Valeria Márquez están siendo investigadas por su posible participación en el asesinato que sucedió en la estética de la influencer en Zapopan. Esto luego de que en redes sociales se señalara a Vivian de la Torre y Erika de haber ‘puesto’ a la creadora de contenido.

Valeria Márquez fue asesinada a los 23 años el martes 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok. Los hechos ocurrieron en su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, ubicado en Guadalajara, cuando un sujeto armado se hizo pasar por un repartidor y le disparó dos veces: una en el tórax y otra en la cabeza.

Su amiga Vivian de la Torre le envió un peluche y le insistió que se quedara a esperar al repartidor, aunque Valeria expresó en repetidas ocasiones sus ganas de salir de la estética. Por esta razón, internautas acusaron a Vivian de estar relacionada con las personas que le quitaron la vida a la influencer.

Valeria Márquez

Fiscalía confirma investigaciones a Vivian de la Torre

Según información recuperada de Milenio, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que las amigas de Valeria Márquez están bajo investigación, así como todo su círculo cercano: “Se está investigando o se está entrevistando más bien a toda aquella persona relacionada con esta muchacha, sean amigas, sean familiares, sean conocidos, sean novios”.

Asimismo, resaltó la importancia de las declaraciones de Vivian, quien hasta el momento no se ha presentado ante las autoridades: “De la muchacha Vivian que me dice si está localizable, sí está localizable. No ha ido, pero desde luego va a ser importante su entrevista para ver qué nos aporta. Desde luego con el ánimo de tener la mayor información posible y determinar en momento dado posibles responsables o al menos advertir y tener una línea de investigación más acertada”.

Vivian de la Torre y Valeria Márquez TikTok: @barbivvv_ (TikTok: @barbivvv_)

¿Qué dijo Vivian de la Torre de los señalamientos de haber participado en el asesinato de Valeria?

En un comentario hecho en una de sus publicaciones de TikTok, Vivian de la Torre desmintió haber participado en el asesinato de Valeria Márquez: "Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo tanto era normal para las chicas recibir sus regalos, y para las que conocían mi relación con ella sabían que siempre le mandaba detalles cuando estaba y cuando no estaba en live”.

“Les pido que dejen de hablar en base al morbo y a querer estar comparando gente porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla“, sentenció.