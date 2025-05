Alexa Hoffman ha vuelto a avivar el caso contra Héctor Parra al compartir un video, en donde reveló sus intenciones en denunciar a su hermana Daniela Parra por revictimizarla; al respecto, durante un encuentro con medios de comunicación, Sergio Mayer opinó del tema.

Sergio Mayer apoya a Alexa Hoffman tras asegurar denuncia contra Daniela Parra

Fue durante un encuentro con medios de comunicación, donde Sergio Mayer fue cuestionado sobre las declaraciones de Alexa Hoffman, señalando su apoyo y respeto a la decisión de la joven en denunciar a su hermana.

“Bravo, mis respetos, mi admiración, mi respaldo, porque es una mujer fuerte, empoderada e incluso tu medio le dio la espalda y se lo dijo, en su momento le abrieron al, ya no es presunto, sino al violentador y le dieron todo el respaldo”, dijo.

Asimismo, el actor aseguró que Alexa tiene todo el derecho en defender y exigir justicia, tomando en cuenta que fue desacreditada durante el proceso legal que emprendió contra su padre.

“Yo los confronté y se los dije, el tiempo me da la razón. Que chistoso que cuando Daniela desacreditaba a la víctima, ahí no había problema, entonces le daban la razón, ahora que Alexa habla de lo que ella vivió, porque ella habla de lo que vivió con su hermana, yo nunca dije nada y que la hayan revictimizado y desacreditado tiene toda la razón de salir empoderada y de defenderse”, añadió.

Daniela Parra envía contundente mensaje a Alexa Hoffman tras posible denuncia

Durante una entrevista con ‘Venga la Alegría’, Daniela Parra fue cuestionada sobre el tema, señalando su desinterés en hablar del tema, ya que asegura que solo sería darle importancia a las declaraciones de su hermana.

“Nada, la neta no planeo decir nada, no planeo contestar, es absurdo lo que están diciendo, es tonto y, la neta, yo no me voy a prestar a ese juego”, dijo.

Al respecto de la denuncia de parte de su hermana, la hija de Héctor Parra aseguró que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de documento que lo compruebe, no obstante, señaló que mantendrá al tanto a sus seguidores a través de redes sociales.

“Por el momento queda así y, si en algún momento, llega algo o procede algo o algo cambia, además de solo las mensadas que están diciendo, yo, con mucho gusto, los mantengo informados; si se pone más seria la cosa, lo resolveremos en su momento”, declaró.