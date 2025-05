¿Cuánto costarán los boletos para el concierto de My Chemical Romance en CDMX?

My Chemical Romance ha confirmado su regreso a Ciudad de México con un concierto especial que tendrá lugar el 13 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Esta noticia ha causado gran revuelo entre sus seguidores mexicanos, quienes esperaban ansiosamente un regreso en solitario de la banda a la capital del país desde su última presentación.

Aunque la banda participó en el festival Corona Capital en 2022, este nuevo concierto representa una oportunidad para los fans de vivir una experiencia completa con la energía y los éxitos que han marcado la trayectoria de My Chemical Romance.

Gerard Way. My Chemical Romance ya está en México, conoce el posible setlist para Corona Capital. / Foto: Getty Images (Ethan Miller/Getty Images)

Para hacer este evento aún más especial, la banda ha confirmado que The Hives, la enérgica banda sueca de garage rock, será su invitada especial. Esta combinación promete una noche llena de rock y nostalgia, donde los asistentes podrán corear clásicos de My Chemical Romance como “Welcome to the Black Parade”, “Teenagers” y “Helena”.

Se espera que el concierto sea un recorrido por los álbumes más emblemáticos de la agrupación, incluyendo posiblemente la interpretación completa de “The Black Parade”, tal como lo han estado haciendo en algunas fechas de su gira.

¿Cuánto costarán los boletos para el conciertos de My Chemical Romance en CDMX?

Pese a que hasta el momento no se han confirmado de manera oficial los precios de los boletos para el concierto de My Chemical Romance, de acuerdo con el portal de La Razón de México, los costos de los accesos rondarían entre los 3 mil y 4 mil pesos mexicanos, tomando en cuenta las variaciones por las secciones que se aperturen.

La venta de boletos para este concierto tan esperado se realizará a través del sistema Ticketmaster. Los tarjetahabientes de HSBC tendrán acceso a una preventa los días 22 y 23 de mayo de 2025. Por otro lado, la venta general para el público en general comenzará el sábado 24 de mayo e punto de las 14:00 horas.

Dada la enorme base de fans de My Chemical Romance en México y la larga espera por un concierto propio en la CDMX, se anticipa una alta demanda de boletos, por lo que los seguidores deberán estar atentos a las fechas de venta para asegurar su asistencia a este evento.