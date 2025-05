La mirada de una mujer vigente: Margarita Gralia está lista para lo que viene

Margarita Gralia regresó a la pantalla; esta vez no fue en televisión abierta, sino directamente a las plataformas con la serie Serpientes y escaleras, de Manolo Caro, ya disponible en Netflix.

La actriz, de 70 años, charló con Publimetro sobre su primera experiencia trabajando en un proyecto de streaming.

“Es un proyecto importante y de verdad estoy muy contenta de hacerlo. La historia se desarrolla toda en una escuela, y mi personaje es la directora. Entonces, ella lleva la voz cantante. En las elecciones, ella mueve los hilos para ver a quién apoya, cómo lo hace... Esta escuela, esta serie, lo que se refleja ahí, yo creo que podría ser como un microcosmos, pero también representar a un país, digamos, donde hay elecciones, etcétera. Está manejado con mucho humor, con ironía, un poquito de todos los ingredientes, ¿verdad?, para aplicantes, ¿no? Y este personaje puede mover los hilos dependiendo de a quién va a apoyar”, compartió la primera actriz.

Margarita Gralia alza la voz por los actores y actrices de edad madura (Foto: Cortesía)

Manolo Caro siempre ha invitado y traído a figuras muy importantes de la televisión y el cine del país. Ahora, Margarita Gralia se ha convertido en su nueva musa.

“Creo que es mucho decir eso, así dijeron en un momento, pero creo que es mucho. Ojalá, porque sería muy bueno que escribiera algo para mí, porque yo lo admiro mucho. Es un gran creativo. Ojalá yo le inspire alguna historia. Para mí fue realmente un gran placer conocerlo y trabajar con él. Es una gente que no niega que le gustaron siempre las telenovelas, el melodrama, que lo veía. Y cuando conoce personalmente tu carrera —‘te he visto en teatro, te he visto en televisión, he hablado con directores acerca de tu trabajo, como Antonio Serrano, que hizo Mirada de mujer’— él me llamó directamente para ofrecerme el personaje. No fui a hacer ningún casting. Él sabe lo que quiere, y fue a eso”, contó.

Experimentar nuevos retos es fundamental para Margarita Gralia.

“Es algo nuevo, un reto, un desafío del cual espero salir exitosa, como ha sido siempre en mi carrera. Y sobre todo ser aceptada y conocida por las nuevas generaciones, que es lo que te permiten hoy en día las plataformas. Y en tantos países al mismo tiempo. Esta serie va a salir en 190 países; me imagino que en algunos doblada, en otros subtitulada, no sé. Pero es una gran proyección”.

De las telenovelas a las series

Margarita Gralia está sorprendida por la evolución de la pantalla. “Con las telenovelas entrábamos a la sala, a la recámara de los espectadores, pero con esto vas en el bolsillo, en el celular, en la tableta. Vas con esta gran proyección hacia la gente joven. Y también esta serie en particular, Serpientes y escaleras, tiene un lenguaje joven, tiene un lenguaje visual y de texto joven, actual, vigente”.

Margarita Gralia reveló que espera que lleguen más proyectos de este tipo, porque está en plena plenitud como actriz.

“Si tuviera que definirme, estoy en plenitud. En plenitud de mi salud, tanto física como emocional y sentimental. Física, emocional y mental. Estoy plena. Estoy lista para lo que sigue y más. Estoy muy bien, y sobre todo con una gran capacidad de disfrutar este momento de mi vida”.

La actriz también se mostró expectante ante la nueva versión de Mirada de mujer. Sin embargo, lamentó que las televisoras no se arriesguen con nuevos contenidos:

“Todos tienen derecho a hacerla. Desafortunadamente no se les ocurre contar cosas nuevas, crear historias nuevas a los productores, tener realmente cosas para decir. Porque cuando se tienen cosas para decir y se dice con creatividad, se logran los éxitos, como fue Mirada de mujer”, explicó.