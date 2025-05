Violeta Isfel vuelve a los escenarios con Caperucita Roja: cuándo y dónde se estrena

Violeta Isfel no se queda quieta, su agenda está llena, pero en entrevista reveló que le gusta estar activa, para no pensar en cosas negativas, sino aprovechar el tiempo para desarrollar más proyectos en televisión y teatro.

Ahora, llega a los escenarios con Caperucita Roja: Súper Cuento Musical, una divertida y colorida adaptación del clásico cuento, protagonizada por la actriz.

“Me gusta aprender cosas nuevas, y me gusta todo aquello que puede retarme como artista, a mejorar o a ser mejor o más completa. Y justamente Caperucita Rojas: Súper cuento Musical llegó a mi vida el año pasado. Me llenó de mucho, de muchos retos y de muchos compromisos conmigo misma para poder lograr el objetivo. Y la realidad es que ha sido como maravilloso poder interpretar el personaje una vez más en esta nueva temporada. Y que además, ahora con un popet nuevo, renovado, que una vez más me reta a mejorar lo que ya tenía hecho. Entonces, me encanta”, adelantó la actriz.

Violeta Isfel charla con Publimetro sobre sus polémicas y el estreno de Caperucita roja (Foto: Cortesía)

Dirigida por Ricardo Díaz, el director de comedia musical mexicano que trabajó en más de 20 proyectos, entre los cuales destacan los montajes de Rock of Ages, Godspell, y recientemente La Tiendita de los horrores.

"Caperucita Roja, Súper Cuento Musical es mucho más que una obra infantil: es un show interactivo pensado para que niñas, niños, padres y madres compartan risas, aprendizajes y momentos entrañables. Además, el público infantil es un público con el cual yo disfruto mucho trabajar. Es un público que ha estado cerca de mí desde hace ya algunos años. Entonces, poder seguir formando parte de su mundo, pero a través de otros proyectos, me encanta", narró.

“Lo que me gusta del público infantil, que además de que son extremadamente honestos, siempre tienes que estar alerta en el escenario, sea la obra que sea. Pero en el teatro infantil, el margen de error es prácticamente nulo porque los pierdes en segundos. Y más ahora que están sobre estimulados. O sea, ahora todos lo ven en una pantalla. Entonces, tienen una inmediatez que ahora a través del teatro lo pueden vivir, pero en vivo, ¿sabes? Entonces, eso es extraordinario", añadió.

La actriz señaló que el montaje del musical no le permite al niño a que se distraiga. Y no solamente a los niños, sino también a los papás.

“Es un proyecto que la pasan bien todos, tanto los adultos como los niños. También es una obra interactiva en donde tenemos este momento con los niños que incluso pueden subir al escenario, bailan con nosotros, se vuelven parte de la historia. Incluso los papás también se involucran”, finalizó.

Caperucita Roja: Súper cuento Musical ganó premio como Mejor música original para una obra infantil en México en 2024.

¿Cuándo y dónde se estrena?

Los boletos ya están disponibles en preventa especial de 2x1 hasta el 17 de mayo en Ticketmaster y taquillas del Teatro Rafael Solana, las funciones serán los días domingos a las 11:00 y a las 13:00 horas. El estreno será el 18 de mayo.