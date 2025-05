Alejandro Gou asegura que Daniel Bisogno murió en la quiebra: “No dejó nada”

La controversia por la herencia de Daniel Bisogno se mantiene latente, ya que se ha generado una disputa entre algunos de sus seres queridos cercanos, es por ello que recientemente Alejandro Gou habló del tema, revelando que el conductor no dejó bienes significativos.

Durante sus últimos meses con vida, el exconductor de ‘Ventaneando’ enfrentó diversas complicaciones médicas, por lo cual pasó la mayor parte de su tiempo internado en un hospital, dejando como resultado una exorbitante cuenta de gastos médicos.

Disputa por la herencia de Daniel Bisogno

Alejandro Gou asegura que Daniel Bisogno murió en la quiebra

Durante un encuentro con la prensa, Alejandro Gou fue cuestionado sobre los detalles de la herencia de Daniel Bisogno, señalando que el presentador de televisión no habría dejado nada, ya que todo su dinero fue administrado durante la crisis de salud que enfrentó a lo largo de varios años.

“Tiene una gran mamá, yo no me meto en los conflictos familiares, lo único que hago es apoyar a la niña. No dejó nada Dani, se quemó todo en los hospitales. Yo ayudé también”, añadió.

En este sentido, el productor de teatro comentó que los familiares del conductor no deberían generar disputas por el bienestar de Michaela, además de hacer hincapié que durante sus últimos meses con vida, Bisogno recurrió a varios amigos para poder cubrir con los gastos hospitalarios a pesar de contar con el seguro de gastos médicos de TV Azteca.

“Si estuviéramos hablando de herencias multimillonarias, sería otra cosa, pero no es el caso. Estamos hablando de una casa, un tostador, una licuadora. Por el amor de Dios, que se lo quede su hija. Se lo acabó todo, recurrió a amigos como tu servidor, lo ayudamos, pero no, herencia no hay, si hubiera dejado trillones de dólares pues qué padre, que se rompan la mouser por el dinero, pero no, no manches”, explicó.