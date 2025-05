Amiga de Valeria Márquez confiesa que la influencer fue amenazada antes de morir

El caso por el asesinato de Valeria Márquez sigue generando especulaciones a cerca de las personas que habrían estado involucradas, es por ello que al respecto, una amiga cercana a la influencer confesó que ya había sido amenazada.

Amiga de Valeria Márquez confiesa que la influencer ya había sido amenazada

Fue durante una entrevista en donde una amiga de Valeria Márquez, misma que decidió no proporcionar su nombre, quien externó su tristeza por la pérdida de la joven influencer, tomando en cuenta las circunstancias en las que murió.

“Me dan ganas de llorar. A todo México nos impactó, y está terrible, horrible. Oye, no se merecía lo que le pasó. No se merecía lo que le pasó, ni ella. Era un amor de persona. Y te son, no te conocía y te sonreía”, dijo.

Asimismo, la amiga de la creadora de contenido señaló su impresión al entrarse la muerte de Valeria, además de señalar que ya había sido amenazada anteriormente, mientras se encontraba en un antro.

“Y cuando me entero, es como qué, no inventes ¿Por qué a ella? O sea, ¿por qué a ella? ¿Por qué esas amistades? No se lo merecía. Se supo que la amenazaron una vez en un antro, que estaba en un antro y que la amenazaron. Que ¿por qué te diviertes?, que no sé qué tanto. Tú divirtiéndote, y yo acá. La llegaron a amenazar”, confesó.

Valeria Márquez

Al respecto de los comentarios que solía recibir, la joven señaló que en algunas ocasiones, personas cercanas a Valeria Márquez habrían revelado que su muerte estaba cerca por las personas con las que se relacionaba.

“Y también se decía que muchos le decían: Güey, tu muerte está cerca de ti, y así. Pero pues no… no, sí, no así, porque en sí desconozco por qué. Pero sí se llegaba a murmurar: Tu muerte está cerca, ten cuidado, fíjate con quién te relacionas, que no sé qué tanto”, añadió.