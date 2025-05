Luis R Conríquez niega vínculo con Valeria Márquez: “Nunca la había visto”

A una semana del terrible asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, Jalisco, el caso continúa en investigación.

Este lunes apareció un arreglo de rosas en la estética donde se cometió el crimen, por lo que las autoridades determinarán si el hecho está relacionado el autor intelectual del asesinato.

Ahora es el cantante Luis R Conríquez quien ha sido cuestionado acerca de la relación con Valeria, luego de que se diera a conocer que apareció en un video del cantante de ‘Siempre pendientes‘.

Luis R Conríquez niega vínculo con Valeria Márquez

En un audio publicado por Univision Famosos, el cantante negó tener un vínculo cercano a Valeria Márquez.

“No la verdad yo creo que un saludo así de lejos, no me tocó convivir con ella. Nunca la había visto más que en el video ese”, señaló el cantante en referencia a la colaboración en la que participó.

Se trata del tema ‘Koenigsegg’ el cual grabó a dueto con Brian Santin, quien filmaba su primer videoclip.

Además explicó que había otras modelos que también participaron en la grabación.