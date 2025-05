¿Lupita D’Alessio se retirará de los escenarios? Esto es todo lo que se sabe

El estado de salud de Lupita D’Alessio ha ocasionado la propagación de diversos rumores y especulaciones, por lo cual la cantante mexicana compartió una publicación que llamó la atención de sus seguidores, ya que señaló la fecha para su retiro de los escenarios.

Lupita D’Alessio anuncia fecha de su retiro de los escenarios

A través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Lupita D’Alessio reveló que le han afectado todos los rumores que han inventado sobre su estado de salud, asegurando que actualmente se encuentra sana y estable.

"He estado pasando muy duros momentos, han sido momentos de tristeza y desilusión, he sido el blanco perfecto para mucho gente, desde que salí del hospital, todos hablan, mentiras, calumnias he inventos con historias increíbles que de verdad se necesita nacer para decir esas mentiras con ese descaro y cinismo, hasta ahora me calle, pero quiero decirle a toda esa gente que habla que estoy SANA, estoy DE PIE, y soy una mujer orgullosa de todo lo que Dios me ha permitido hacer“, explicó.

En este sentido, al final de su publicación alertó a sus seguidores, puesto que la cantante mexicana aseguró que este año será el último para su música, por lo cual agradeció todo el apoyo de sus fans.

“Amigos este es el último año para mí y mi música, ya nos estaremos viendo en cualquier parte si me ven ahí los veo con el favor de mi Dios, los amo y gracias por tantas muestras de amor para mí persona de todas las generaciones en estos 54 años ininterrumpidos en la música", comentó.

Lupita D’Alessio comparte mensaje tras superar crisis de salud

Después de las especulaciones que surgieron por el delicado estado de salud de Lupita D’Alessio, la cantante reapareció a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió un mensaje para agradecer todas las muestras de cariño; no obstante, aseguró que se mantendrá enfocada en su recuperación.

“Gracias mi Dios porque tus promesas se cumplen en mi vida, bendito sea tu santo nombre, gracias porque nunca me desamparaste y nunca me dejaste, porque siempre estuviste conmigo. ¡Seguiré en mi recuperación! Buenos días, amigos”