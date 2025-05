(Photo by Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Management)

Taylor Swift ha sorprendido a sus fans con el debut de la versión regrabada de su exitoso tema “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)”. Esta nueva versión se estrenó de forma inesperada en el noveno episodio de la sexta y última temporada de la aclamada serie ‘The Handmaid’s Tale’.

Un fragmento de esta regrabación ya había aparecido previamente en un tráiler de la serie ‘Wilderness’ de Prime Video en 2023, generando especulaciones entre los swifties sobre la inminente llegada del disco ‘Reputation (Taylor’s Version)’.

Taylor Swift (Foto: EFE)

Taylor Swift presenta “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)”

La canción “Look What You Made Me Do” fue originalmente lanzada en 2017 como el primer sencillo del álbum ‘Reputation’ y marcó un punto de importante en la carrera de Swift, destacando por su sonido más oscuro y sus letras desafiantes.

La decisión de Taylor Swift de regrabar sus álbumes anteriores se debe a su disputa con su antigua disquera, Big Machine Records, buscando así recuperar la propiedad de sus obras. ‘Reputation’ y su álbum debut de 2006 son los únicos que aún no habían sido regrabados completamente.

La aparición de “Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)” en ’The Handmaid’s Tale’ es significativa, ya que la canción sonó durante una escena crucial en la que el personaje de Elisabeth Moss, June Osborne, lidera una insurrección contra el régimen opresor de Gilead.

Aunque Taylor Swift aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para el álbum completo de ‘Reputation (Taylor’s Version)’, el debut de esta canción ha desatado una oleada de emoción entre sus seguidores, quienes interpretan este movimiento como la primera señal de que la era de ‘Reputation’ está finalmente en camino.

Los fans esperan con ansias el anuncio del álbum completo, que promete traer de vuelta uno de los trabajos más audaces y aclamados de la artista.