Abogada de empleada de Valeria Márquez demandará a usuarios de redes sociales que la culpen del asesinato

A una semana del asesinato de la influencer Valeria Márquez mientras realizaba una transmisión en vivo de TikTok, el caso continúa dando de qué hablar.

Luego de que una de las empleadas de la estética ’Blossom The Beauty Lounge’ fuera vinculada con el crimen en las redes sociales por haber sido quien detuvo la transmisión, su abogada hizo un video de Tiktok para informar que se tomarán medidas legales por el delito de ciberacoso.

Además señaló que los medios de comunicación no tienen autorización para difundir la imagen de Érika.

Empleada de Valeria Márquez ha sido víctima de persecución mediática y digital

A través de un video de 7:25 minutos de duración, la Licenciada Jazmín Escamilla Ochoa dijo que las recientes acusaciones contra su clienta en las redes sociales "constituyen formas de violencia que no pueden ser toleradas" y que están tipificadas como delito en el Código Penal de Jalisco “bajo la figura del ciberacoso”.

La experta en leyes explicó que Érika solo era una trabajadora de Valeria y que había sido contratada para poner uñas en el negocio, “Su presencia (en el lugar del asesinato) obedecía a hechos laborales" dijo.

Además explicó que si la empleada apagó el teléfono celular de su exjefa fue para evitar "que la ultima imagen de su empleadora fuera difundida“.

Sin embargo tras lo mediático del caso, la han convertido en objeto de morbo y especulación.

“Érika ha sido victima de persecución mediática y digital” declaró la abogada.

Abogada de empleada de Valeria Márquez demandará a usuarios de redes sociales

La abogada continuó su video diciendo que Érika ha recibido acusaciones infundadas, amenazas y ha sido sometida a un juicio público que “atenta contra su seguridad emocional”.

“Estar presente en un hecho delictivo no equivale a ser culpable; no todas las personas actúan igual ante una situación traumática”, dijo sobre quienes la señalaron por no dar muestras de sufrimiento tras el asesinato de Valeria.

“Esa reacción humana no la convierte en responsable”, declaró y señaló que Érika es es una víctima más de una escena atroz.

Por última la abogada de Érika advirtió que emprenderá las acciones jurídicas correspondientes para defender sus derechos y detener la distribución no autorizada de su imagen.

Por lo que pidió a usuarios de redes sociales evitar realizar conjeturas del caso pues no son “peritos, policías o investigadores” del caso.