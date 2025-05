AROHA podrá conocer de cerca a CHA EUN-WOO gracias a su concierto de realidad virtual

Ahora los fanáticos de CHA EUN-WOO, una de las celebridades surcoreanas más populares de los últimos tiempos, podrán conocerlo de cerca gracias a la experiencia que ofrece Ocesa, la cual consta de un concierto de realidad virtual que se realizará de la mano de Cinemex en sus salas de cine.

CHA EUN-WOO es reconocido de manera internacional gracias a sus múltiples talentos, pues no solo se desempeña como cantante y bailarín del boygroup ASTRO, sino que también logró destacar gracias a sus actuaciones en K-dramas, por lo que su nombre aparece en los créditos de producciones de la talla de ‘Belleza Verdadera‘, ‘Island’ y ‘The Wonder Fools‘.

Su popularidad es innegable, pues tan solo en Instagram ha logrado reunir más de 47.8 millones de seguidores, que lo admiran tanto como idol de k-pop como actor de k-dramas. Además, es embajador de diversas marcas de lujo, para las que demuestra sus habilidades en el modelaje.

Cha Eun Woo deslumbra a AROHA durante su primer concierto en la Arena CDMX. / Foto: Twitter

México será sede del concierto de realidad virtual de CHA EUN-WOO

A través de sus redes sociales, Ocesa K-pop anunció la proyección de ‘Memories‘, concierto que se podrá disfrutar a través de un visor de realidad virtual. De esta manera, AROHA podrá ver de cerca e incluso interactuar con CHA EUN-WOO en una experiencia única y totalmente inmersiva.

Hasta el momento no se tiene mucha información al respecto, únicamente se sabe que las proyecciones se llevarán a cabo en sucursales de Cinemex en Ciudad de México y en Monterrey, aunque todavía no se han dado a conocer fechas, ubicaciones, ni precios.

Todo esto sucede en el marco del enlistamiento del intérprete de 28 años, pues ya inició su proceso de inscripción al ejército para cumplir con su servicio militar obligatorio por 18 meses. Se sabe que CHA EUN-WOO formará parte de la banda militar, por lo que pondrá una pausa a su carrera.