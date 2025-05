Besos punk y cuchilladas pop: el universo musical de la española Kenya Saiz

Kenya Saiz promociona su más reciente producción discográfica A beso y cuchillada, un álbum cargado de emociones intensas, letras directas y una actitud desafiante que busca conectar con quienes viven el amor, la fiesta y la tristeza sin filtros. Su propuesta mezcla el pop rock con el happy punk, en un sonido crudo, alegre y contestatario.

“Bueno, sí. Puede ser, puede ser que un poco eso, ¿no? El título del álbum lo refleja. Una violencia dulce", señaló la cantante.

Kenya Saiz presenta su álbum ‘A beso y cuchillada’ (Foto: Cortesía)

Hablar con Kenya es entender que su música nace desde lo más íntimo. Le preguntamos cómo ha sido el proceso detrás del disco, y ella lo cuenta con honestidad:

“Ha sido un proceso mucho más lento de lo que me gustaría, porque la música funciona así, es bastante lenta. Me ha costado casi tres años sacar este disco, pero estoy muy contenta. Surgió en un momento de mi vida en el que rompí con mi rutina, me vine a vivir a México y, como siempre digo, viví una segunda adolescencia. Mucho mejor que la primera, porque ahora soy más mayor y la vivo de manera más presente, consciente… incluso responsable, diría yo", explicó.

Fue entonces cuando, sin juzgarse, comenzó a escribir:

“Los artistas solemos escribir y darle 250 vueltas a todo para que suene bonito o poético, pero en ese momento mi necesidad era otra. Quería decir: “Tío, estoy hecha una mierda. Ayer salí de fiesta. No estoy en mi mejor versión y voy a escribir sobre eso”. Y está bien. Las mujeres muchas veces cargamos con la culpa. A mí me tocó un momento de ruptura, y dije: “No me apetece cargar con eso. Está bien no estar bien, pasarla de fiesta, abrazar la pena sin culpa”. Así nació el disco", contó.

Kenya Saiz recupera sonidos del punk de los 2000, y le preguntamos por esa conexión con el happy punk y su potencia como género para expresar.

“Siempre me ha encantado. Todavía es un género muy dominado por hombres, y casi siempre soy la única chica en festivales. Pero crecí con eso, soy una niña de los 90. Mi adolescencia fue en los 2000, con Green Day, Sum 41, Avril Lavigne… y me siento muy identificada. Además, creo que estamos en un momento social donde se necesita eso: levantar la voz. El arte refleja el contexto social, y vivimos una etapa donde pasan muchas cosas a la vez. Me gusta decir las cosas claras", puntualizó.

Actualmente Kenya se encuentra en México promoviendo el álbum, pero la inquietud no se detiene.

“Este año no voy a parar, por suerte. Entre la salida del disco, toda la promo, los conciertos… además ahora he entrado en otra banda en España que se llama Kitai, estamos empezando a sacar música y el disco sale en septiembre. Me espera una gira con ellos, así que no voy a dejar de tocar ni de sacar música. Estoy muy contenta".

Ella reveló cómo vive esa dualidad entre ser solista y estar en una banda.

“Creo que se complementan muy bien. Estar sola tiene muchas cosas buenas… y malas. Es un camino muy solitario. Pero Kitai me da ese otro lado: trabajar con un equipo al 150%, discutir ideas, compartirlo todo. Se genera una sinergia muy divertida. Más que quitarme, me aporta nuevas perspectivas", añadió.

Por último, le preguntamos sobre su relación con México, país donde ha vivido en dos etapas distintas:

“México ha sido muy importante para mí. La primera vez que vine fue en 2018, viví un par de años, me enamoré de la ciudad. Luego tuve un momento difícil, personal y profesionalmente. Siento que esta ciudad, como Madrid, te lo da todo, pero si no sabes dominarla, te domina. Me fui un poco frustrada, pero en 2022 la vida me trajo de vuelta, ya conociendo lo bueno y lo malo. Es como cuando te enamoras dos veces de la misma persona… eso no me ha pasado en la vida real, pero sí con esta ciudad", dijo Kenya.