Isaías Espinoza denuncia ‘maltrato’ de parte de la chef Zahie en ‘MasterChef Celebrity’

En medio de las críticas sobre la temporada de ‘MasterChef Celebrity’ que se transmite actualmente, Isaías Espinoza, mejor conocido como Chef en Proceso, reveló un encontronazo que tuvo con la chef Zahie fuera de cámaras, en el que casi le provoca el llanto debido a sus duras palabras e incluso aseguró que pensó que “estaba en personaje”, pero no fue así.

Isaías Espinoza resultó eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ el domingo 18 de mayo. Su desempeño en la cocina durante el reto de eliminación lo llevó a perder la batalla en contra de Anabel Ferreria, lo que despertó la furia de los internautas que cuestionaron las decisiones de los jueces del programa de TV Azteca.

¿La chef Zahie fue grosera con Isaías Espinoza?

Tras su salida del reality, reveló en una conversación con Antonio Betancourt que fuera de cámaras, los chefs se acercaban a los participantes para dar retroalimentación, por lo que vivió un encuentro con la chef Zahie: “Ya que estábamos afuera del foro, la chef viene, como alterada, yo dije: ‘está en su personaje y están grabando’; pero llega con este tono alterado y me dice: ‘¿neta sí te gustó tu mole?’ y yo (respondí): ‘no, chef la verdad’. (ella contestó:) ‘¿entonces para qué me dices que sí te gustó? No me digas que te gustó si no estaba bueno‘.

“Iban pasando Rafa y Herly y yo me quedé en shock, me salgo, estaba medio temblando y me pongo en mi libretita a hacer mi receta de garnachas”, explicó que recibió el apoyo de sus compañeros tras su encuentro con la chef. “Herly siempre me cuidaba mucho en ese sentido y en un momento creeme que sí quería salirse una lagrimita, pero yo decía ‘no, estoy bien. Me tengo que concentrar’”.

La situación suscitó un sinfín de comentarios, como: “El único problema es Zahie”, “Te amamos Herly y Rafa el doble por cuidar al chefsito”, “Zahie es lo peor que le ha pasado a MasterChef”, “Isaías era demasiado para el programa. Qué esperaban de un programa que ganó Ricardo Peralta”, “Zahie peca de arrogancia” y “Fuera Zahie de la próxima temporada, en serio urge”.