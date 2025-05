Muere reconocida actriz a los 51 años tras perder lucha contra el cáncer

La industria del entretenimiento a nivel internacional se encuentra de luto, ya que lamentablemente, la actriz Zhu Yuanyuan falleció el 17 de mayo de 2025, tras una batalla de casi cinco años contra el cáncer, así lo dio a conocer su esposo Xin Baiqing.

Xin Baiqing, pareja de la actriz, compartió un comunicado en donde además de compartir la noticia sobre el fallecimiento de su esposa, el actor destacó su fortaleza a lo largo de la batalla contra el tipo de cáncer que enfrentó.

“Durante su batalla de casi cinco años contra el cáncer, nunca había sido pesimista ni deprimida. En cambio, había enfrentado las dificultades con firme determinación y confianza, y transmitió su amor por la vida a todos los que la rodeaban a través de la risa y la calidez”, expresó.

¿Quién era Zhu Yuanyuan, actriz que murió a los 51 años?

Zhu Yuanyuan fue una aclamada actriz china que falleció a los 51 años de edad. Se graduó de la Academia Central de Drama en 1997 y rápidamente se hizo un nombre en la industria del entretenimiento de China. A lo largo de su carrera, se destacó por sus interpretaciones emocionalmente profundas y auténticas, ganándose el cariño del público y el reconocimiento de la crítica.

Zhu Yuanyuan fue conocida por sus papeles en numerosas producciones de televisión y cine, incluyendo éxitos como ‘The Happy Life of Talkative Zhang Damin’, ‘Nine Daughters in My Family’, ‘A Little Red Flower’, ‘My Sister’ y ‘A Love for Separation’.

Su talento fue reconocido con varios premios prestigiosos, incluyendo el Premio a la Mejor Actriz en la edición 26 de los Premios Golden Rooster y el Premio a la Mejor Actriz de Reparto en edición 34 y 36 de los Premios Hundred Flowers.

Al respecto de la noticia, la muerte de Zhu Yuanyuan ha sido lamentada por el Teatro Nacional de China, por sus colegas y fans a través de emotivas publicaciones.