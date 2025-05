Woo Do Hwan llega a México por primera vez con un fanmeeting: ¿Cuándo es la venta de boletos?

Woo Do Hwan

El famoso actor de k-dramas, Woo Do Hwan, pisará por primera vez territorio azteca para sorprender a sus fanáticos con un fanmeeting. En breve comenzará la venta de boletos para ver al intérprete en vivo, que además, contarán con diversos beneficios que le permitirá a sus seguidores mexicanos estar más cerca de él.

Woo Do Hwan, actor de dramas surcoreanos, reconocido por sus papeles en producciones como ‘The King: Eternal Monarch‘, ‘Mr. Plankton’, ‘My Country’ y ‘Sabuesos‘, se prepara para encontrarse por primera vez con sus fanáticos de Latinoamérica, pues se embarcará en una gira que comprenderá ciudades en Brasil, Chile y México.

De esta manera fanáticos del intérprete podrán conocer de cerca a uno de los actores más renombrados de Corea del Sur y convivir con él a través de dinámicas exclusivas.

¿Cuándo y dónde será el primer fanmeeting de Woo Do Hwan en México?

Para su primer fanmeeting en México, Woo Do Hwan seleccionó el escenario del Showcenter Complex en Monterrey, específicamente en San Pedro Garza en Nuevo León. Este recinto cuenta con capacidad para cuatro mil 500 personas.

El evento se llevará a cabo el 16 de agosto de 2025 en punto de las 20:00 horas para regalarle a sus fanáticos una noche inolvidable llena de emociones y dinámicas que conectarán a Woo Do Hwan con su público, que se mostró emocionado por la noticia de su llegada a México.

¿Cuándo se ponen a la venta los boletos para el fanmeeting de Woo Do Hwan?

Tal como lo anunció Ninshi Entertainment, empresa encargada de la organización del evento, los boletos para el primer fanmeeting de Woo Do Hwan que tendrá lugar en el Showcenter Complex en Monterrey, comenzará el sábado 24 de mayo a partir de las 11:00 horas.

Por el momento no se ha publicado más información al respecto, como los beneficios VIP, el mapa del recinto o los costos, sin embargo, Ninshi aseguró que el jueves 22 de mayo, estos datos se harán de conocimiento público, por lo que llamaron a los interesados a mantenerse pendientes de sus redes sociales.