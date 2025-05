A Belinda se le escapa el secreto: viene colaboración con Jared Leto en regional mexicano

En plena promoción de sus nuevos proyectos, Belinda se mostró emocionada, perfeccionista y muy involucrada con todos los aspectos de su proyecto, desde lo visual hasta las colaboraciones internacionales. La cantante reveló que, más allá de su incursión en el regional mexicano, lo que viene es una etapa artística mucho más ambiciosa y personal.

“Todo lo que ven es una inversión mía hacia mi trabajo. Es importante que el público lo sepa. Creo que hay que invertir en tu proyecto, y para mí la parte visual es súper importante. Siempre mis fans lo han esperado. En los conciertos hago producciones espectaculares”, comentó.

La cantante aseguró que para el nuevo álbum Indómita ha invertido más que nunca y que cada video musical está planeado como si fuera una película. “Todos los artistas con los que he trabajado me dicen: ‘Beli, ¿qué es esto? ¡Es una película!’. Cuando grababa con Xavi me decía: ‘Oye, ¿pero qué estamos haciendo?’. Y yo: ‘Sí, es una película’, porque mi público espera mucho de mí”, agregó.

Una colaboración inesperada

Una de las mayores sorpresas que Belinda dejó escapar fue la colaboración con Jared Leto, vocalista de 30 Seconds to Mars y ganador del Óscar.

“Hay canciones con artistas increíbles que ni se imaginan. Te puedo confirmar que en el disco hay una colaboración con Jared Leto”, dijo Belinda emocionada.

La cantante explicó que la amistad entre ambos tiene años y que la admiración es mutua: “Cuando terminé de grabar la canción me dijo: ‘Beli, te admiro tanto’. Que alguien como él me diga eso… no puedo explicarlo”.

El tema se llama Never Not Love You y, aunque aún no han grabado el video, ya están planeando cómo será la parte visual. “Es un experimento que tiene un toque regional, imagínense a Jared Leto con eso, pero sin perder su esencia. Es una canción en Spanglish, demasiado especial”, adelantó.

Una canción de amor, sin dedicatoria

Sobre la letra, Belinda aclaró que es una canción romántica que no tiene dedicatoria específica:

“Habla de que nunca he dejado de amar, aunque la relación no haya podido ser. No está dedicada a nadie, por favor. Es una canción que hicimos juntos. Yo escribí la parte en español y él la parte en inglés”.

Además, reveló que Jared quería cantar en español, pero ella le sugirió que respetara la estructura original de la canción. “Él decía: ‘Beli, por favor, quiero cantar en español’. Muy lindo. Es un gran amigo desde hace más de diez años”.

La era Indómita

Belinda compartió que acaba de grabar 17 visuales para su nuevo álbum, un esfuerzo sin precedentes en su carrera. “Estuvimos horas y horas construyendo el mundo Indómita, que es increíble. Todo lo que estoy haciendo lo hago con mucho cariño y entrega”.

Aunque su cuerpo ya le pide descanso, asegura que se siente más emocionada que nunca y profundamente agradecida: “Estoy muy metida en lo que hago y agradecida con las oportunidades que se me han presentado y con todo lo que viene”.